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مقاييس التساقطات المطرية خلال ال24 ساعة الماضية

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 9 دقيقة مضت
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في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، من السادسة صباحا من يوم أمس الخميس إلى السادسة صباحا من اليوم الجمعة :

- طانطان : 11 ملم

- العيون : 9 ملم

- السمارة: 4 ملم

- الداخلة: ملمتر واحد

- تطوان والصويرة : أقل من ملمتر . 

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