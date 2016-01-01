مقاييس التساقطات المطرية خلال ال24 ساعة الماضية

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، من السادسة صباحا من يوم أمس الخميس إلى السادسة صباحا من اليوم الجمعة :



- طانطان : 11 ملم



- العيون : 9 ملم



- السمارة: 4 ملم



- الداخلة: ملمتر واحد



- تطوان والصويرة : أقل من ملمتر .