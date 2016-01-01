المغرب يشارك في مؤتمر لمحاربة الجريمة الإليكترونية في بوخاريست

شارك المغرب في أشغال مؤتمر دولي في بوخاريست لإطلاق برنامج (غلاسي+) الموجهة للمحاربة الشاملة للجريمة الاليكترونية والذي اختتم اليوم الجمعة.



وضم الوفد المغربي الذي ترأسته سفيرة المغرب برومانيا السيدة فوز العشابي ممثلون عن وزارتي الداخلية والعدل وإدارات أخرى.



ويعتبر (غلاسي+) مشروعا مشتركا للاتحاد الأوربي والمجلس الأوربي بغلاف مالي من عشرة ملايين أورو ويطمح للفترة ما بين 2016 و2020 تقوية التعاون الدولي وتعزيز قدرات الدول الشريكة في مجال محاربة الجريمة الاليكترونية وجمع الأدلة الإليكترونية طبقا لتدابير اتفاقية بوخاريست ذات الصلة.



ويشارك في المشروع سبعة بلدان شريكة من إفريقيا وآسيا الهادئ هي بالاضافة الى المغرب موريشيوس والسنغال وجنوب افريقيا وسيريلانكا وجمهورية الدومنيك وتونغا.



وستكون الدول الشريكة بمثابة مراكز إقليمية لتبادل الخبرات والتجارب وتقوية قدرات دول الإقليم في المجال.



ويعتبر برنامج (غلاسي+) مكملا للبرنامج السابق (غلاسي) والذي مكن منذ 1 نوفبمر 2013 من تقوية التعاون الدولي في المجال والرفع من كفاءات السلطات المكلفة بالعدالة الجنائية فيما يتعلق بهذا النوع من الجرائم من خلال القيام بأكثر من 165 نشاطا مشتركا.



وعقد المؤتمر ما بين 26 و28 أكتوبر ومكنت أشغاله من الوقوف على المنجزات السابقة في إطار برنامج (غلاسي) والتفكير بشكل مشترك في الأولوليات الاستراتيجية للتعاون في مجال محاربة الجريمة الاليكترونية وجمع الأدلة الاليكترونية وتسهيل التعاون بين الهيئات الدولية العاملة في المجال (الانتربول والمركز الاوربي لمحاربة الجريمة الاليكترونية ..) بالاضافة الى حصر الخطوط العريضة لأجندة العمل فيما يخص (غلاسي+).



وشارك في المؤتمر ممثلو سبعة دول شريكة للاتحاد الاوربي والشركاء في البرنامج من قبيل الانتربول والمركز الاوروبي لمحاربة الجريمة الاليكترونية وفرنسا وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة والمنظمات والتجمعات الاقليمية ولجنة محاربة الجريمة الاليكترونية.