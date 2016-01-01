مجلس جهة الدار البيضاء-سطات يعقد بعد غد الاثنين دورته العادية لشهر أكتوبر 2016

يعقد مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، دورته العادية لشهر أكتوبر 2016، بعد غد الاثنين بمقر ولاية الجهة.



وأوضح بلاغ للجهة أن جدول أعمال هذه الدورة يتضمن في جلسته الأولى، على الخصوص، تقديم تقرير إخباري حول أنشطة الرئاسة، وتعيين الأعضاء الممثلين لفئة الجمعيات بالهيئات الاستشارية، والدراسة والموافقة على كل من مشروع ميزانية الجهة برسم سنة 2017، وعلى مشروع برمجة اعتمادات في إطار الفائض التقديري برسم سنة 2017، وعلى مشروع تعديل القرار الجبائي المتعلق بالرسم المفروض على الخدمات المقدمة بالموانئ، وعلى مشروع إعادة برمجة اعتماد بالجزء الثاني للميزانية.



ويشمل برنامج الجلسة الثانية انتخاب النائب التاسع للرئيس، وتقديم عرض حول إشكالية البيئة بالجهة من طرف الوزارة المكلفة بالبيئة، والدراسة والموافقة على كل من مشروع الميثاق الجهوي للبيئة، وعلى مشروع اتفاقية إطار للشراكة تتعلق بإحداث نظام للمراقبة الإيكو-وبائية بالجهة، وعلى مشروع اتفاقية شراكة وتعاون مع المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بشأن صيانة وتثمين الذاكرة التاريخية الوطنية والجهوية والمحلية للحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير، وعلى مشروع اتفاقية الشراكة والتعاون مع جهة "إيل دو فرانس"، وعلى مشروع اتفاقية شراكة مع البنك الأوروبي للتنمية، وعلى مشروع ملحق اتفاقية إحداث أكاديمية كرة القدم لنادي الرجاء الرياضي البيضاوي.



وتعقد الجلسة الثالثة في اليوم الموالي للإجابة على الأسئلة الكتابية.