وجدة .. انطلاق فعاليات المنتدى الدولي الرابع للبحث في مجال التسويق

انطلقت، اليوم السبت بوجدة، فعاليات الدورة الرابعة للمنتدى الدولي للبحث في مجال التسويق، المنظم حول موضوع "القيمة في مجال إدارة الأعمال بين التفكير وإعادة التفكير".



وأبرز رئيس جامعة محمد الأول بوجدة السيد محمد بنقدور، في كلمة بالمناسبة، الأهمية الكبرى التي يكتسيها موضوع التدبير في مجال الإدارة والمقاولة، ما حدا بالجامعة إلى المشاركة في هذا المنتدى الذي من شأنه أن يتيح لها تطوير البحث، وكذا المساهمة في الإقلاع السوسيو-اقتصادي للجهة.



وقال إن هذا اللقاء سيكون مناسبة لبلورة تصورات جديدة حول إدارة القيمة وإعداد توصيات وتدابير عملية لفائدة المقاولات، وذلك بهدف تمكينها من تحقيق مردودية أفضل بتكلفة أقل، مشيرا إلى أن جامعة محمد الأول وضعت استراتيجية متكاملة غايتها تتبع الشعب المرتبطة بالتدبير وتحسين مردودية المؤسسة في هذا الإطار.



من جانبه، سجل مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق محمد صبري أن القيمة في مجال التسويق شكلت موضوع العديد من الدراسات والأبحاث من أجل تعريفها وتحديد مفهومها، مؤكدا على ضرورة العمل اليوم على إعادة التفكير في هذه القيمة، بالنظر إلى تطور الخدمات والاقتصاد الرقمي، وكذا تطلعات الزبون.



وأضاف السيد صبري أن طبيعة ومضمون القيمة يتغير، على اعتبار أن تلبية حاجيات الزبون من حيث الوقت والاستقبال والدعم يبقى هو العنصر المحدد، مشيرا إلى أن إعادة التفكير في القيمة رهين في هذا السياق بتحسين الخدمات خاصة من خلال تبسيط الإجراءات.



ويشكل هذا اللقاء، الذي تنظمه المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة، مناسبة للخبراء والأكاديميين المغاربة والأجانب لتبادل الآراء حول معنى ومفهوم إدارة القيمة.