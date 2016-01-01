اجراء ازيد من 3500 فحص طبي و90 عملية جراحية في إطار قافلة طبية بالرشيدية

أجريت ضمن قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت من 27 الى 29 اكتوبر الجاري بالرشيدية ما مجموعه 3508 فحصا طبيا و91 عملية جراحية لفائدة مرضى محتاجين ومعوزين بالمنطقة.



وقدمت هذه القافلة، التي نظمتها جمعية واحة فركلى للبيئة والتراث للسنة التاسعة على التوالي بشراكة مع جمعية القافلة الجراحية بالدار البيضاء بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خدماتها لفائدة سكان الإقليم في تخصصات تهم الجراحة العامة وجراحة الأذن والحنجرة وجراحة أمراض النساء والتوليد وجراحة طب الأطفال علاوة على فحوصات واستشارات طبية مختلفة.



واستفاد من خدمات هذه الحملة الطبية، التي سهر على تأطيرها طاقم طبي مشترك بين جمعيتي واحة فركلة للبيئة والتراث والقافلة الجراحية وطاقم طبي من مستشفى 20 غشت بكلميمة، ساكنة بلدية تنجداد وجماعتي فركلة العليا وفركلة السفلى، ودائرة كلميمة بجماعاتها القروية الثلاثة (ملعب واملاكو وتاديغوست) وكذا المناطق القروية النائية .



وأوضح رئيس جمعية واحة فركلة للبيئة والتراث لحسن كبيري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه القافلة الطبية اجرت ما مجموعه 1025 فحصا طبيا خاصا بالطب العام والفحص بالصدى وامراض الجلد والنساء ، و100 فحص داخلي وخارجي ، و 2383 فحصا خاص بصحة الفم والاسنان، علاوة على 91 عملية جراحية مرتبطة بتخصصات طب الاطفال والحويصلة الصفراوية واكياس المبيض والجراحات الخفيفة.



وابرز ان تنظيم هذه القافلة الطبية يندرج في إطار أنشطة الجمعية الهادفة الى تقريب الخدمات الاجتماعية والعناية بصحة ساكنة المنطقة، خاصة فئتي الأطفال والنساء، مؤكدا الاهمية التي تكتسيها مثل هذه المبادرات التي ستنعكس إيجابا على صحة ساكنة الوسط القروي وتساهم في تحسيسها بأهمية المحافظة على الصحة العامة.



وتضع الجمعية، التي تأسست سنة 2001، يبرز المسؤول الجمعوي ، من بين أهدافها المساهمة في تطوير ثقافة الصحة والسلامة والبحث عن السبل الكفيلة لتوفير ظروف ملائمة لها، والمساهمة في التنمية الاجتماعية للعالم القروي ، ومحاربة الفقر والهشاشة والإقصاء، والبحث عن سبل لتطوير مهارات المرأة من أجل تحقيق تنمية مستدامة ، وإعادة التكوين لفائدة النساء ومحاربة الأمية.