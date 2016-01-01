توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين 31 أكتوبر

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الاثنين، أن يبقى الطقس حارا إلى نسبي حار بالسهول الغربية لمرتفعات الأطلس وداخل سوس.



وستظل السحب المنخفضة بالقرب من السواحل مصحوبة بكتل ضبابية خلال الليل والصباح وسحب غير مستقرة مصحوبة بعواصف وزخات في بعض المناطق لمرتفعات الأطلس الكبير، فيما ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب في باقي المناطق.



وستهب الرياح معتدلة إلى محليا قوية من القطاع الشرقي بالبوغاز ومعتدلة بالأقاليم الجنوبية وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالمناطق الجنوبية الشرقية ومن القطاع الشمالي إلى غربية في باقي المناطق، مع هبوب زوابع رملية بداخل الأقاليم الجنوبية.



وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين 6 و12 درجة بالمرتفعات والواجهة المتوسطية والشرق، وما بين 12 و16 درجة بالواجهة المتوسطية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والشاوية والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 18 و23 درجة بباقي المناطق.



وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 19 و24 درجة بالمرتفعات والسواحل المتوسطية والشرق، وما بين 24 و29 درجة بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي وهضاب الفوسفاط والماس، وما بين 29 و34 درجة باللوكوس والغرب وداخل الشاوية ودكالة والسايس وتادلة وشياضمة والرحامنة وتانسيفت وعبدة وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 34 و38 درجة بأقصى الأقاليم الجنوبية.



وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قليل الهيجان ما بين الدارالبيضاء والصويرة، وقليل الهيجان ما بين طانطان والداخلة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.