تراث وذاكرة مشتركة" موضوع ندوة دولية تنظمها الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري يوم غد الاثنين بالصخيرات

تنظم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم 31 أكتوبر وفاتح نونبر بالصخيرات، ندوة دولية حول "حماية الأرشيف السمعي البصري .. تراث وذاكرة مشتركة".



وذكر بلاغ للهيئة العليا ، اليوم الأحد، أن خلال هذه الندوة الدولية، التي تنظم بشراكة مع الشبكة الفرنكفونية لهيئات تقنين الإعلام، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بكوت ديفوار، سينكب أزيد من 50 من كبار المسؤولين بهيئات التقنين في 29 دولة إفريقية وأوروبية، بالإضافة إلى كندا، على مناقشة السياسات العمومية، والإطارات القانونية والتشريعية، والأجهزة المؤسساتية والنظم التقنية والرقمية لأرشفة الدعامات السمعية البصرية والأشرطة، بهدف تبادل التجارب، والنماذج، وهندسة التكوين، في سبيل أسمى يتمثل في تعزيز أكثر لوعي أصحاب القرار المعنيين والقائمين على تدبير وحماية هذا المجال الحيوي والثمين للحفاظ على الذاكرة المشتركة، في كل البلدان الممثلة وخاصة في إفريقيا.



ويشارك أزيد من 60 من أصحاب القرار والمهنيين المختصين في وسائل الإعلام السمعي البصري الوطنية، في القطاعين العام والخاص، في أشغال هذا الملتقى، الذي يعد الأول من نوعه بالمغرب، والذي يصادف اليوم العالمي للأرشيف السمعي البصري.