انطلاق فعاليات الدورة الثانية لتظاهرة "ديفوكس مروكو" للبرمجة المعلوماتية الدار البيضاء

انطلقت اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء فعاليات الدورة الثانية لتظاهرة "ديفوكس مروكو"، إحدى أكبر التظاهرات الخاصة بمجال البرمجة المعلوماتية على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط.



وتهدف هذه التظاهرة، التي ستتواصل إلى غاية الثالث من نونبر الجاري، والمنظمة من قبل مكتب الاستشارات والخبرة (إيكس هوب)، إلى التعريف بآخر مستجدات تكنولوجيا المعلومات، والتعريف بطاقات المغرب وخبراته في كل الميادين ذات الصلة بالمجال الرقمي، بالإضافة إلى إطلاع المشاركين المغاربة على أحدث التطورات الاتجاهات والاكتشافات العلمية والتكنولوجية في ميدان البرمجة.



وبحسب المنظمين، فإن هذا الحدث التكنولوجي يحظى بأهمية خاصة، لكون المغرب يعد أول بلد عربي وإفريقي يستضيف هذه التظاهرة، موضحين أنه بعد نجاح النسخة الأولى سنة 2015، يعود (ديفوكس المغرب) مرة أخرى في حلة جديدة في استوديوهات (الفنون الحية).



وأضافوا، خلال افتتاح هذه الفعاليات، أن نسخة هذه السنة تعتبر مناسبة للتواصل وتبادل الخبرات والمعطيات بين أصحاب القرار والخبراء وهواة البرمجة ومهنيي قطاع التكنولوجيات الحديثة للاتصال والمعلومات، مشيرين إلى أنه تم استقبال مبرمجين من مختلف المدن المغربية، ومن خارج المملكة.



وأبرزوا أنه من المرتقب أن يصل عدد المشاركين، على مدى ثلاثة أيام، إلى ما يزيد عن 10 آلاف مبرمجة ومبرمج، مما سيتيح لهم الاستفادة من تجربة حوالي 200 خبير دولي يمثلون أكثر من 40 بلدا، ويشتغلون في كبريات الشركات العالمية المتخصصة في مجال المعلوميات، كشركة (غوغل) و (فايسبوك) و (مايكروسوفت) وغيرها.



فيما اعتبر ممثلو مجموعة (القرض العقاري والسياحي) في هذه التظاهرة أن مبادرة المجموعة إلى احتضان هذه التظاهرة، كراع رئيسي لها، يعكس رغبتها في المساهمة في بلورة منظومة اقتصادية مغربية للنهوض بالابتكار وروح المقاولة في مجال البرمجيات لدى الشباب المغربي بالخصوص.



وأكدوا أن مساهمة المجموعة في تنشيط فعاليات الدورة تتمثل في تقديم عروض لإبراز اتجاهات "البنك الرقمي" ورهاناته، وتنظيم ورشات تقنية بخصوص قاعدة المعطيات البنكية، إضافة إلى تخصيص جوائز تحفيزية للشباب المبدعين في مجال البرمجة.



ويتضمن برنامج هذه الدورة، التي تنظم تحت شعار "من أجل بناء مستقبل ذكي"، ندوات تجمع بين المهنيين والمبرمجين والمسؤولين المحليين من أجل تحقيق التواصل المباشر بين المدراء التقنيين والمدراء المعلوماتيين والباحثين الجامعيين والمنتخبين، للنقاش بخصوص مواضيع ذات راهنية كبرى بالنسبة لقطاع التكنولوجيات الحديثة للاتصال والمعلومات، وفي مقدمتها التحديات المرتبطة بإنشاء المدن الذكية، وورهانات Yححداث مراكز خضراء للمعطيات.



كما يتضمن ورشات عمل ولقاءات مفتوحة أمام الشباب، لاسيما طلبة الجامعات، من أجل تقاسم الخبرات في ما بينهم، وتقريبهم من أهم المستجدات التي يعرفها سوق المعلوميات والبرمجة عبر العالم، وتحفيزهم على الابتكار والإبداع في هذا المجال.