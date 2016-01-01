برقية تعزية من الملك محمد السادس إلى الرئيس الهندي عقب سقوط ضحايا في حادث انحراف قطار بولاية أوتار براديش
بواسطة ساعة واحدة مضت
بعث الملك محمد السادس برقية تعزية إلى رئيس جمهورية الهند فخامة السيد براناب موخيرجي وذلك عقب سقوط العديد من الضحايا في حادث انحراف قطار عن سكته بولاية أوتار براديش.
ومما جاء في هذه البرقية "وبهذه المناسبة الأليمة، أعرب لفخامتكم ومن خلالكم لأسر الضحايا المكلومة وللشعب الهندي الصديق، عن أحر التعازي، وأصدق مشاعر المواساة في هذا الحادث المفجع، راجيا لكم ولذويهم جميل الصبر وحسن العزاء ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين".
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