مؤسسة وسيط المملكة تعقد لقاء مع فعاليات تمثل الجالية المغربية بألمانيا لمناقشة الصعاب التي تواجهها

عقدت مؤسسة الوسيط، أمس الاثنين بالرباط، لقاء مع وفد من الفعاليات الجمعوية الممثلة للجالية المغربية بألمانيا، تمت خلاله مناقشة الصعاب التي تواجهها الجالية بسبب تعثرات إدارية.



وأوضح بلاغ لمؤسسة الوسيط أنه "بعدما أفضى أعضاء الوفد بما تعيشه الجالية أحيانا من صعاب بسبب تعثرات إدارية، أكد وسيط المملكة النقيب عبد العزيز بنزاكور، أن المؤسسة لاتتوانى في التدخل في نطاق ماهو موكول اليها من اختصاصات، لارجاع الأمور الى نصابها وتمكين المتظلمين مما هم محقون فيه"



وأضاف البلاغ أن للجالية موقعا متقدما ضمن انشغالات المؤسسة، إذ أبرمت عدة اتفاقيات دولية من أجل مراسلة مثيلاتها قصد التدخل لدى الادارات الأجنبية لفائدة المهاجرين المغاربة.



وأشار المصدر إلى أن هذه الزيارة جاءت بدعوة من مؤسسة الوسيط وبتعاون مع سفارة المملكة ببرلين، مضيفا أن وسيط المملكة أبرز خلال هذا اللقاء ما تجسده هذه الزيارة من انفتاح على الفاعلين في المجتمع المدني، ومن اقتراب يروم ايصال صوت المؤسسة الى المغاربة في أرض المهجر، للتعرف على ما تتيحه لهم من امكانية البت فيما يعترضهم من مشاكل مع الادارة المغربية.



وذكر البلاغ أن مؤسسة الوسيط التي تستضيف الوفد، نظمت زيارات لهذا الأخير إلى العديد من المؤسسات الدستورية، وكذا القطاعات الحكومية ذات الصلة بالجالية، مشير إلى أنه سيخصص لقاء آخر مع الوفد للاستماع اليه بشأن انتظاراته من المؤسسة.