مشاركة مغربية في ورشة عمل إقليمية بعمان حول إدارة النفايات السائلة في منشآت الرعاية الصحية

انطلقت، اليوم الأربعاء، بالعاصمة الأردنية عمان، ورشة عمل إقليمية حول الإدارة الآمنة للنفايات السائلة والمواد الكيماوية في منشآت الرعاية الصحية، بمشاركة ممثلين عن منظمات دولية معنية وجامعة الدول العربية، وكذا وزارات العمل والبيئة والصحة في دول عربية من بينها المغرب.



وتهدف هذه الورشة، التي ينظمها المعهد العربي للصحة والسلامة المهنية (منظمة العمل العربية)، بتعاون مع المركز الإقليمي لصحة البيئة بعمان (منظمة الصحة العالمية)، إلى تطوير المعرفة ذات الصلة بالمواد الكيميائية والمخلفات السائلة الخطرة في المستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية وتأثيراتها الصحية والبيئية والطرق الملائمة لإدارتها، بالإضافة إلى تبادل المعلومات وأفضل الممارسات في إدارة المخلفات السائلة للرعاية الصحية داخل وخارج منشآت الرعاية الصحية.



وأكدت القائمة بأعمال مدير المعهد العربي للصحة والسلامة المهنية، السيدة رانية رشدية، خلال افتتاح الورشة، أن المخلفات الطبية السائلة تعد من أهم المواضيع التي يجب إيلاؤها الأهمية اللازمة والجدية من قبل المعنيين، بالنظر للتلوث البيئي الذي تسببه في حالة ما لم يتم التخلص منها ومعالجتها بالطرق الملائمة، والذي قد ينجم عنه أخطار كارثية على صحة الإنسان والبيئة.



وأشارت إلى أن المتطلبات المتزايدة في نظام الرعاية الصحية أضافت الكثير من المهام، وأنها مع تزايد أنشطة المستشفيات زادت كميات المخلفات السائلة الخطرة الناجمة عنها، حيث يمكن أن تحوي اعتمادا على المهام المنجزة مواد كيميائية ودوائية متنوعة وعوامل حيوية معدية إضافة إلى نظائر مشعة.



واعتبرت أن التطورات الحاصلة في علوم الرعاية الصحية أدت إلى ظهور معالجات وطرق تشخيص أكثر فاعلية نجم عنها استخدام مكونات دوائية جديدة ساهمت في تفاقم مشاكل التلوث البيئي، مؤكدة، في هذا الصدد، على ضرورة تعزيز الوعي بأهمية إدارة الكيماويات ومخلفات الرعاية الصحية السائلة داخل وخارج المنشآت الصحية.



من جهته، أبرز مدير المركز الإقليمي لصحة البيئة، السيد أحمد باسل اليوسفي، في كلمة باسم منظمة الصحة العالمية، التحديات الجمة التي تواجهها إدارة النفايات السائلة من وحدات الرعاية الصحية في دول إقليم شرق المتوسط سواء داخل أو خارج منشآت الرعاية الصحية.



وأكد أن كثيرا من المستشفيات في الإقليم مازالت تتخلص من نفاياتها السائلة الخطرة وموادها الكيماوية في شبكات الصرف الصحي بدون أي معالجة أولية، فضلا عن أن غالبيتها ليس لديها برامج ومنشآت وأساليب للجمع والخزن الآمن للنفايات الطبية السائلة والمواد الكيماوية.



وأشار إلى أن هذه الورشة تدخل في إطار تنفيذ الإستراتيجية الإقليمية التي أعدها المركز وتشمل على إطار لتنفيذ نشاطات في مجال الإدارة الآمنة لنفايات الرعاية الصحية خلال الفترة (2014 – 2019)، بالإضافة إلى أنها تشكل فرصة سانحة لتبادل الخبرات الوطنية والتدريب الفني في مجال الإدارة الآمنة للنفايات السائلة والمواد الكيماوية ضمن منشآت الرعاية الصحية ودرء أو تخفيف تأثيراتها الضارة على صحة الإنسان والبيئة.



وتناقش هذه الورشة، المنظمة على مدى يومين، من خلال ثلاث جلسات موضوعاتية، عدة مواضيع تتناول التأثيرات الصحية والبيئية للمخلفات السائلة والكيماويات الناجمة عن منشآت الرعاية الصحية، والأخطار المهنية التي تسببها هذه المخلفات، وكذا إدارة النفايات في القطاع الصحي في إطار الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة.



كما تناقش الورشة مواضيع تتعلق بالإدارة الكيميائية والسلامة في القطاع الصحي، وإدارة مخلفات الرعاية الصحية السائلة والكيماويات في منشآت الرعاية الصحية، ثم نقل ومعالجة مخلفات الرعاية الصحية السائلة والكيماويات والتخلص منها.



ويشارك في هذه الورشة من المغرب ممثلان عن وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، وهما السيد محمد الإدريسي، طبيب مكلف بتفتيش الشغل بالوزارة، والسيدة خديجة حرورات، رئيسة مصلحة الصحة والسلامة في العمل بالمديرية الجهوية للتشغيل والشؤون الاجتماعية بالدار البيضاء.