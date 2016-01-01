"شبكة النساء الرائدات" تنظم الدورة الرابعة للملتقى الدولي للمواكبة والتشبيك يوم 26 نونبر بالرباط

تنظم جمعية "شبكة النساء الرائدات"، يوم السبت المقبل بالرباط، الدورة الرابعة للملتقى الدولي للمواكبة والتشبيك، تحت شعار "المواكبة: تكوين النساء من أجل التنمية المستدامة".



ونقل بلاغ للجمعية عن رئيسة الشبكة عائشة بوحجران، قولها إن هذا الملتقى الدولي يشكل " أرضية لتبادل الأفكار والخبرات بين النساء الفاعلات في قطاع التشغيل الذاتي أو في إطار التعاونيات، كما يعد فرصة للتواصل والتحسيس بأهمية المواكبة كوسيلة لتمكين المرأة من تحقيق الاستقلال الاقتصادي".



وأوضحت السيدة بوحجران، يضيف البلاغ، أن دورة هذه السنة تهدف إلى تسليط الضوء على الدور الذي يضطلع به المرافق في مواكبة المقاولين والمقاولات لرفع مستوى الوعي بقضايا تغير المناخ والتنمية المستدامة، عبر مشاريع تحترم البيئة، حيث يأخذ بعين الاعتبار هذا البعد من خلال اتخاذ إجراءات يومية وملموسة.



وستتمحور الدورة الرابعة للملتقى، المعتمدة من طرف مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطار حول التغيرات المناخية (كوب 22) برعاية شركاء وطنيين ودوليين، والتي سيحضرها 300 مشارك من بينهم 120 سيدة من 12 جهة من المغرب، حول ثلاث نقاط رئيسية تهم الدعم، والتنمية المستدامة من منظور بيئي، ودراسة الشراكات الممكن عقدها.



وحسب المصدر ذاته، سيناقش خبراء وطنيون ودوليون هذه القضايا من خلال موائد مستديرة وورشات للتوعية والتدريب سيتم تنظيمها على مدى يومين، كما سيمثل الملتقى فرصة لتعزيز المنتوجات المغربية المصنوعة من قبل تعاونيات نسائية محلية تمثل الجهات ال 12 للمملكة، والتي سيتم عرضها وبيعها خلال هذه الدورة.



وتأخذ شبكة النساء الرائدات، منذ إنشائها سنة 2009 ، على عاتقها مهمة القيام بأنشطة لصالح المرأة، من قبيل تعزيز مفهوم المواكبة عبر خلق فرص للتوعية والتكوين والدعوة لجعلها رافعة من أجل التمكين الاقتصادي بشكل عام وللمرأة بشكل خاص، وتنفيذ مختلف برامج التوجيه، بما فيها التوجيه باستعمال تقنية "الواحد لواحد" أي المواكبة بشكل فردي، وتوجيه التعاونيات والجمعيات من أجل تمكين المرأة في العالم القروي، وتوجيه الطلبة أو المقاولات، خاصة الراغبة في الاندماج في عالم الأعمال.