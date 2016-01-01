"نحو مغرب رائد في الأعمال" شعار مؤتمر دولي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدار البيضاء

ينظم مختبر البحث الاستشرافي في المالية والتدبير بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدارالبيضاء، يومي 24 و25 نونبر الجاري، النسخة الأولى للمؤتمر الدولي للاستشراف حول موضوع :"ريادة الأعمال: نحو مغرب رائد في الاعمال".



وأفاد المنظمون أن هذه الدورة ستعرف مشاركة عدد من الباحثين من مختلف الجنسيات لتدارس جملة من القضايا ذات الصلة بمجال ريادة الأعمال، وذلك انطلاقا من التاريخ والتطورات والاتجاهات، مع العمل على تحديد الفرق بين روح المبادرة وريادة الأعمال ورصد بعض المشاريع الصغرى والمتوسطة المنجزة بالبلدان النامية.



كما ستتطرق المداخلات لدور المؤسسات العامة والخاصة في تعزيز روح المبادرة، وكذا سبل تطوير ثقافة العمل الحر والتدريب على اتخاذ المبادرة، إلى جانب مواضيع أخرى تهم "الريادة الاجتماعية والتضامن النسائي" و"رأسمال المخاطر وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة"، وكذا "روح المبادرة والرقابة الإدارية".