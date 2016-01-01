انتخاب المغربي بشير بادو عضوا باللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لشركات التأمين

تم، مؤخرا انتخاب السيد بشير بادو ، المدير العام للجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، عضوا باللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لشركات التأمين.



وأوضح بلاغ للجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين أنه من خلال هذا الانتخاب الذي تم خلال الجمع العام للاتحاد الدولي لشركات التأمين، الذي انعقد بمدينة أسونسيون بالبارغواي، تكون الجامعة المغربية أول هيأة تأمين عربية وإفريقية تلتحق بهذا الاتحاد الدولي.



وأفاد المصدر ذاته بأن الاتحاد الدولي لشركات التأمين، الذي يتولى رئاسته رئيس الاتحاد الأمريكي لشركات التأمين، عبارة عن اتحاد يجمع أسواق التأمين . وتضم لجنته التنفيذية ستة أشخاص سيكون من بينهم السيد بشير بادو الذي سيمثل إفريقيا والشرق الأوسط.



واعتبر البلاغ أن انتخاب السيد بشير بادو، وهو أيضا رئيس فيدرالية شركات التأمين الإفريقية، في هذا الاتحاد الدولي، يعد اعترافا بدينامية التعاون التي يقوم بها السيد حسن بنصالح ، الذي يشغل منصب رئيس للجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين والذي عقد اتفاقيات عديدة خاصة مع مجموعة من أسواق التأمين الإفريقية.



