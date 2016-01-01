ثمانون طفلا يستفيدون من حملة طبية بأكادير يومي 25 و26 نونبر الجاري

يستفيد 80 طفلا، ذكورا وإناثا، من حملة طبية، انطلقت اليوم الجمعة بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير ، والتي تستمر على مدى يومين.



ويشرف على تنفيذ العمليات الجراحية المبرمجة في هذه الحملة الطبية طاقم من الأطباء الإخصائيين في جراحة الأطفال قدموا من عدة مدن مغربية، من ضمنها مراكش وآسفي وبني ملال وتيزنيت والرباط ، إضافة إلى طاقم طبي ومساعدين تابعين لمندوبية وزارة الصحة بأكادير.



ومن جملة العمليات الجراحية التي ستجرى خلال هذه الحملة ،التي هيأت من أجلها إدارة مستشفى الحسن الثاني خمس قاعات جراحية ، هناك تقويم اعوجاج القدم، وإزالة الفتق، والتقويم والعلاج الجراحي لبعض الأمراض والتشوهات التي يعاني منها الأطفال.



وموازاة مع هذه الحملة الجراحية ، حرص المنظمون على خلق أجواء تنشيطية في عموم مرافق قسم جراحة الأطفال بمستشفى الحسن الثاني ، وذلك بجلب مجموعة من الفكاهيين ، وممارسي الألعاب البهلوانية ، وذلك من أجل الترويح عن الأطفال الذين سيخضعون للعمليات الجراحية.



للإشارة فإن هذه الحملة الطبية تنظم من طرف المستشفى الجهوي الحسن الثاني، بشراكة مع"جمعية أصدقاء مستشفى الحسن الثاني" بأكادير، والجمعية المغربية "عناية" للتنمية والتعاون ، وذلك تحت إشراف مندوبية وزارة الصحة بعمالة أكادير إداوتنان، وبدعم من مجلس الجماعة الحضرية لأكادير.