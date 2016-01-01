السفيرة الجديدة للمغرب ببودابيست تسلم أوراق اعتمادها للرئيس الهنغاري
استقبل الرئيس الهنغاري السيد جانوس أدير يوم الخميس في بودابيست السفيرة الجديدة للمغرب السيدة كريمة القباج التي سلمت له أوراق اعتمادها سفيرة للمملكة بهنغاريا.
وذكر بيان للسفارة المغربية أن هذا الحفل جرى بقصر ساندور وكان مناسبة للسيدة القباج لإجراء مباحثات مع الرئيس الهنغاري تم التأكيد خلالها على متانة العلاقات الثنائية التي تربط البلدين ورغبتهما في تعزيزها في مختلف المجالات.
كما شكل هذا اللقاء مناسبة لتبادل الآراء حول جملة من القضايا والتحديات التي تواجه المجتمع الدولي بالخصوص في مجال التغيرات المناخية على ضوء قمة (كوب22) حول التغيرات المناخية التي احتضنتها مراكش مؤخرا إضافة لقضايا أخرى من قبيل الهجرة.
وفي ختام هذا اللقاء وضعت الدبلوماسية المغربية إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول في ساحة الابطال التي تعتبر إحدى رموز التاريخ الهنغاري.
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