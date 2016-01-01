مشاركة مكثفة في فعاليات المحطة الثانية للقافلة الوطنية للرياضة للجميع بميدلت

تميزت فعاليات المحطة الثانية للقافلة الوطنية للرياضة للجميع، التي أقيمت اليوم الأحد بمدينة ميدلت ، بمشاركة مكثفة لساكنة المدينة والنواحي من مختلف الشرائح الاجتماعية والأعمار .



فقد استفاد من أنشطة هذه القافلة ما يزيد عن 2800 مشاركا ينتمون لجمعيات محلية من المجتمع المدني والجماعات القروية بالإقليم والأندية الرياضية. وشمل برنامج هذه التظاهرة، المنظمة بتعاون مع عمالة إقليم ميدلت والمديرية الإقليمية للشباب والرياضة، مباريات في كرة القدم وكرة الطاولة وكرة الريكبي والجمباز والرماية بالنبال والشطرنج والتايكواندو والكراطي.



كما تضمن البرنامج سباقا للمشي ( 4 كلم)، عرف إقبالا كبيرا من لدن العنصر النسوي، فضلا عن عروض في بعض فنون الحرب، علما بأن عمالة الإقليم وفرت النقل للمشاركين من خارج مدينة ميدلت. كما تميزت هذه المحطة ،التي تتبعها جمهور غفير، و التي احتضن أنشطتها كل من المركب الرياضي والقاعة المغطاة وشارع الحسن الثاني ، بحضور الكاتب العام لعمالة الإقليم وباشا المدينة ورئيسا المجلسين البلدي والإقليمي، بمشاركة فعالة لعناصر الأولمبياد الخاص المغربي . وتشكل القافلة الوطنية للرياضة للجميع، أحد المحاور الأساسية للبرنامج السنوي للجامعة الملكية المغربية للرياضة للجميع ، برسم الموسم الرياضي 2016- 2017، والذي يتضمن أزيد من 65 تظاهرة رياضية على مجموع التراب الوطني ، وذلك سعيا لإشاعة ثقافة ممارسة الرياضة وتوسيع قاعدتها لتشمل كافة شرائح المجتمع.