تنظيم المنتدى الدولي الفرنكوفوني الثاني للتقييم من 13 إلى 16 دجنبر المقبل بمراكش

أفاد بلاغ للمرصد الوطني للتنمية البشرية، بأن الدورة الثانية للمنتدى الدولي الفرنكوفوني للتقييم ستنعقد، في الفترة ما بين 13 و16 دجنبر المقبل بمراكش، تحت شعار "التقييم في مواجهة التحديات الجديدة للتنمية". وأوضح البلاغ، أن هذا المنتدى المنظم بمبادرة من الشبكة الفرنكوفونية للتقييم، بشراكة مع المرصد الوطني للتنمية البشرية والجمعية المغربية للتقييم، يهدف إلى النهوض باستراتيجيات التقييم المحينة، أخذا بعين الاعتبار تحديات التنمية التي تواجه دول المنطقة الفرنكوفونية، وكذا المساهمة في تعزيز قدرات هذه البلدان.



وأبرز المصدر نفسه، أن هذا الحدث سيجمع صناع القرار السياسي وموظفين سامين وخبراء وطنيين ودوليين يمثلون أبرز المنظمات المعنية بهذا الموضوع، من بينهم ممثلو برلمانات ومجالس الحسابات وإدارات عمومية وجمعيات وجامعات.



ويشتمل برنامج المنتدى على سلسلة من النقاشات الموضوعاتية، ودورات تكوينية موجهة لمختلف الفئات المشاركة، علاوة على منتديات مؤسساتية للتبادل بشأن موقع الحكومات والبرلمانات والمعاهد العليا للمراقبة في تفعيل التقييم على مستوى الدول.



ويلتئم في هذه الدورة، حسب البلاغ، أزيد من 300 مشارك يمثلون ثلاثين بلدا من المنطقة الفرنكوفونية، خاصة فرنسا وبلجيكا ولوكسومبورغ وسويسرا وبوركينافاصو والكاميرون وكوت ديفوار والغابون ومالي والمغرب وتونس وكندا.