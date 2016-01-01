طنجة .. نحو 400 مشارك في المنتدى الثاني للمناطق البحرية المحمية في البحر الأبيض المتوسط

يشارك نحو 400 من الفاعلين الأساسيين بالوسط البيئي البحري بمختلف الدول المتوسطية في المنتدى الثاني للمناطق البحرية المحمية بالبحر الأبيض المتوسط الذي انطلقت فعالياته اليوم الاثنين بمدينة طنجة.



ويعد هذا اللقاء، المنظم من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، بشراكة مع جمعية مديري المحميات البحرية والساحلية في البحر المتوسط ومركز الأنشطة الإقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة، فرصة فريدة للحوار بين المديرين وصانعي القرار، والفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين، والمجتمع المدني، والخبراء لمواجهة التحديات التي تعرفها المناطق البحرية المحمية بالحوض المتوسطي.



وتروم دورة هذا المنتدى، الذي يتم تنظيمه كل أربع سنوات، تقييم الوضع الحالي لشبكة المحميات البحرية بالمتوسط ومدى تطابقه مع أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي التي تم تحديدها إلى غاية سنة 2020، كما تعتبر مناسبة لتقييم خارطة الطريق الخاصة بشبكة المحميات البحرية والساحلية بالبحر الأبيض المتوسط التي تم تبنيها خلال المنتدى السابق الذي انعقد سنة 2012 في أنطاليا (تركيا) وتم اعتمادها بموجب اتفاقية برشلونة.



وخلال المنتدى المتوسطي ستلتزم كل الأطراف المتداخلة في التسيير والتصرف في المحميات البحرية والساحلية في البحر الأبيض المتوسط بحماية وإدارة على نحو مستدام مساحة لا تقل عن 10 بالمئة من حوض البحر الأبيض المتوسط لفائدة هذه المحميات والمجتمعات البشرية التي تقيم بها.



وإلى جانب تحقيق أهداف الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، يسعى المنتدى إلى الأخذ بعين الاعتبار التحديات الأخرى التي تواجه مناطق المحميات البحرية لا سيما تلك المتعلقة بالتغيرات المناخية والتي تم التطرق إليها خلال مؤتمر المناخ المنعقد مؤخرا بمراكش.



ويعتبر هذا المنتدى، الذي ينعقد عقب اختتام مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن المناخ (كوب 22)، الفرصة الأولى لتبادل النتائج مع الفاعلين بالبحر الأبيض المتوسط، وخاصة فيما يتعلق بدور المحيطات والمناطق البحرية المحمية في مكافحة تغيرات المناخ.



ويطمح منظمو المنتدى، الذين اختاروا مدينة طنجة لاحتضان هذه الدورة التي تتواصل أشغالها إلى غاية فاتح دجنبر، إلى تطوير مبادرات ومواكبة الدينامية التي تم تبنيها مؤخرا لفائدة هذه المناطق.



ويشكل تعزيز قضايا المحافظة والتنمية المستدامة على المستوى المحلي، بالإضافة إلى ارتباط مواضيع المنتدى مع خلاصات المؤتمر العالمي بشأن تغير المناخ الذي انعقد بمراكش، محور هذا المنتدى، وذلك من خلال زيارة ميدانية لموقع المحمية البحرية التي سيتم إنشائها مستقبلا بمنطقة جبل موسى، فضلا عن تخصيص جلسة خاصة للمغرب.