مراكش تحتضن أشغال المؤتمر الأول حول المستعجلات المرتبطة بأمراض القلب يومي 2 و3 دجنبر المقبل

تحتضن مدينة مراكش يومي 2 و 3 دجنبر المقبل، أشغال المؤتمر الأول للمستعجلات المرتبطة بأمراض القلب.



ويناقش هذا اللقاء العلمي، المنظم من قبل اللجنة الوطنية للحماية من الجلطة القلبية والمندرج في إطار أنشطتها العلمية، موضوع الجلطة القلبية من خلال ورشات حول مستعجلات أمراض القلب.



وسيسلط هذا اللقاء، حسب بلاغ للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، الضوء على طرق التكفل بحالات الجلطة القلبية في المغرب وذلك من خلال عدة تدابير كالمعاينة والتشخيص ومسالك العلاجات والتكوين المستمر.



وسيعرف المؤتمر مشاركة أزيد من 120 أخصائي ضمنهم أطباء عامون وأطباء الطوارئ وأطباء أمراض القلب واطباء الإنعاش والتخدير.