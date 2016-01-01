جهة درعة-تافيلالت .. استفادة 350 شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة من كراسي متحركة برسم سنة 2016
استفاد 350 شخصا في وضعية إعاقة بجهة درعة-تافيلالت من كراسي متحركة، وذلك بمبادرة من المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بالرشيدية برسم سنة 2016.
وتندرج هذه المبادرة في إطار صندوق التماسك الاجتماعي الذي أطلقته الحكومة بهدف تحسين وضعية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وعلم، اليوم الثلاثاء، لدى المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني أنه سيتم، خلال الأيام المقبلة، توزيع آلات تعويضية لفائدة 25 شخصا الذين تم التأشير على طلبات استفادتهم من هذه العملية التضامنية.
وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة على مستوى الرشيدية، فقد تم اختيار جمعيتين للاستفادة من صندوق التماسك الاجتماعي برسم السنة الجارية.
يذكر أن صندوق التماسك الاجتماعي، الذي أطلقته الحكومة بعد توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والمالية والتعاون الوطني، يروم بالأساس تحقيق العدالة الاجتماعية عبر تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من المساهمة في التنمية.
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