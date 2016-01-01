المغرب، شريك ناجع وموثوق به في مجال مكافحة الإرهاب والتشدد والتطرف العنيف (وزير الخارجية النيجيري)

أكد وزير الشؤون الخارجية النيجيري، جوفري أونياما، أن المغرب، الذي حقق نجاحات مهمة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف "شريك ناجع وموثوق به على الخصوص في العديد من دول افريقيا جنوب الصحراء".



وأوضح أونياما، في حديث مع وكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة الزيارة التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى جمهورية نيجيريا، أن "المغرب، وبدون أدنى شك، حقق نجاحات مهمة في محاربة الإرهاب والتشدد والتطرف العنيف".



وأضاف الوزير النيجيري أن هذه النجاحات تجعل من المغرب شريكا ناجعا وموثوقا به وخصوصا في العديد من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، مشيرا إلى أن بلدان هذه المنطقة تأمل في إرساء تعاون فعال مع المغرب في هذا المجال.



وقال إن محاربة الإرهاب والتطرف العنيف "مشاكل تستدعي تعاونا وثيقا بين جميع البلدان".