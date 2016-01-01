توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين غرفتي التجارة والصناعة والخدمات لجهتي مراكش أسفي والداخلة وادي الذهب

وقعت غرفتا التجارة والصناعة والخدمات لجهتي مراكش - أسفي والداخلة وادي الذهب اليوم الخميس اتفاقية شراكة وتعاون بهدف تطوير وتوثيق دعائم العلاقات التجارية والاقتصادية وتشجيع رجال الأعمال بالجهتين على نسج علاقات عمل.



ووقع هذه الاتفاقية كل من رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش - أسفي محمد فضلام ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الداخلة وادي الذهب محمد البطاح، وذلك بمناسبة زيارة عمل قام بها وفد من غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش أسفي لمدينة الداخلة بحر هذا الأسبوع.



وأوضح محمد فضلام، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الاتفاقية تتوخى تنمية وتطوير علاقات الشراكة بين الفاعلين الاقتصاديين بالجهتين، وكذا ربط وتعزيز جسور التعاون والاستثمار بين الجانبين.



كما تأتي ، يضيف المتحدث، استجابة لروح ومبادئ الجهوية المتقدمة التي وضع أسسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي من بين ركائزها التعاون الاقتصادي بين الجهات.



وأبرز ، من جهة أخرى، أن هذه الزيارة تهدف إلى اطلاع رجال الأعمال بجهة الداخلة وادي الذهب على المؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها جهة مراكش وفرص الأعمال المتاحة بها، وكذا التعرف على نفس المؤهلات وفرص الأعمال المتوفرة بجهة الداخلة.



من جهته، أشار رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الداخلة وادي الذهب، إلى أن هذه الزيارة الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي بين الجهتين، تعتبر مناسبة للترويج والتعرف عن قرب على المؤهلات الاقتصادية والبشرية وفرص الاستثمار المتنوعة التي تزخر بها جهة الداخلة والتي تجعل منها مجالا خصبا لمشاريع استثمارية كفيلة بخلق الثروة وفرص الشغل.



وبعد أن أبرز انخراط المملكة في ورش الجهوية الموسعة تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وما يواكب ذلك من تحديث للهياكل الاقتصادية والإدارية، أكد محمد البطاح على ضرورة عمل المنتخبين والفاعلين الاقتصاديين على تقوية تنافسية الجهة ووضع استراتيجية لتسويق وإبراز المؤهلات التي تتميز بها الجهة وتدعيم مكانتها وحضورها على الساحة الوطنية بما توفره من امكانيات وطاقات واعدة.



كما التقى الوفد خلال هذه الزيارة بوالي جهة الداخلة وادي الذهب ورئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، حيث تم تدارس بعض النقاط الهامة التي جاءت ضمن توصيات لقاء الغرفتين وأهمها إحداث خط جوي بين مراكش والداخلة مما سينعكس بالإيجاب على النمو الاقتصادي والسياحي بين الجهتين.



وقام الوفد أيضا بزيارة لبعض المنشآت الفلاحية والصناعية والسياحية التي تزخر بها هذه الجهة.