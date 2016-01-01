صفرو .. رصد أزيد من 15 مليون و 700 ألف درهم لمشاريع تنموية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

صادقت اللجنة الاقليمية للتنمية البشرية بعمالة صفرو في اجتماعها اليوم الخميس على 38 مشروعا في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خصص لها غلاف مالي يقدر بحوالي 15 مليون و 717 ألف درهم.



ففي إطار برنامج محاربة الفقر بالوسط القروي، تمت المصادقة على 31 مشروعا شملت قطاعات حيوية كالماء والطرق والصحة والتعليم بغلاف مالي إجمالي بلغ 12 مليون و 653 ألف درهم، ساهم في تمويلها صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بنسبة 92 في المائة.



وتم في إطار البرنامج الأفقي المصادقة على مشروعين لتجهيز تعاونية "سلمى لفنون الطباعة" بصفرو بقيمة مالية بلغت 107 ألف و 530 درهم، بلغت مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 75 ألف و 271 درهم، ومشروع تجهيز وحدة إنتاج المربى والعصائر لفائدة مجموعة من حاملي الشواهد بتعاونية "سبرينغ اكريكول" بجماعة عين تمكناي، بلغت كلفته 496 ألف و 901 درهم.



وفي إطار دعم مجهودات التشجيع على التمدرس بالوسط القروي، صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية على مشروع اقتناء 3 حافلات للنقل المدرسي لفائدة جماعة بئر طم طم بقيمة مالية بلغت مليون و 105 ألف و 655 درهم، بلغت مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فيها 705 ألف و 655 درهم.



بالموازاة مع ذلك تمت الموافقة على مشروع لتقوية قدرات النساء في وضعية هشاشة بجماعة المنزل، من خلال اقتناء تجهيزات خاصة بالخياطة والفصالة والطبخ بلغت كلفته 240 ألف و 300 درهم، ساهم صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما قيمته 170 ألف و 300 درهم.



ومواكبة لمجهودات تأطير الباعة المتجولين وتحسين وضعيتهم، فقد صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية على إحداث سوق نموذجي لبيع الخضر والفواكه بمدينة صفرو بغلاف مالي بلغ 713 ألف و 898 درهم، بلغت حصة صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 541 ألف و 898 درهم.



ورغبة في تجاوز المشاكل الناجمة عن غياب وسائل قارة لنقل الأموات بالنسبة لعمالة صفرو، فقد تمت المصادقة على اقتناء سيارة إقليمية لنقل الأموات حدد لها غلاف مالي بقيمة 400 ألف درهم.



وبالمناسبة، سلم عامل الإقليم مفاتيح شاحنة نقل اللحوم مجهزة بأجهزة التبريد لفائدة جماعة البهاليل للمساهمة في توفير لحوم ذات جودة وفق المعايير الصحية المرتبطة بسلامة المستهلك.