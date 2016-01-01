إعادة انتخاب المغرب لولاية جديدة داخل المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية

انتخب المغرب بالإجماع من قبل الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، المجتمعين اليوم الخميس بلاهاي، بمناسبة مؤتمرهم ال21، لولاية جديدة تمتد لسنتين داخل المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية.



وانتخب كل من المغرب وغانا والسودان والكامرون كأعضاء بالمجلس باسم المجموعة الإفريقية للفترة الممتدة من ماي 2017 إلى ماي 2019.



وعلم لدى الوفد المغربي لهذا المؤتمر أن أعضاء المجموعة الإفريقية رحبوا بترشح المغرب، وذكروا بأن انتخابه يعكس ديناميته سواء داخل المجلس أو داخل مجموعته الإقليمية.



كما أشاروا إلى أن المغرب يضطلع بدور هام في الملفات المرتبطة بنزع الأسلحة، وأن انتخابه سيعزز ديناميته في هذا المجال.



والمغرب عضو بهذا المجلس على مدى 19 سنة، منذ إحداثه في 1997.



واعتبرت ذات المصادر، أن إعادة انتخاب المغرب تعكس الثقة التي تتمتع بها المملكة وسط الأسرة الإفريقية، والمكانة الكبيرة التي تحتلها إفريقيا في سياستها الخارجية، وكذا انخراطها الدائم في الدفاع عن مصالح إفريقيا في جميع المحافل الدولية.



وحسب مقتضيات الفصل 8 من اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، فإن المجلس التنفيذي يتكون من 41 عضوا، وكل دولة عضو لها الحق في عضوية المجلس التنفيذي حسب مبدأ التناوب بناء على الموقع الجغرافي.



وتتكون المجموعة الإفريقية من تسعة أعضاء داخل المجلس. وينتخب الأعضاء الأفارقة في المجلس من طرف مؤتمر الدول الأطراف لمدة سنتين بناء على احترام التوزيع الجغرافي المنصف بين المناطق الخمس الإفريقية ، أخذا بعين الاعتبار أهمية الصناعات الكيماوية والمصالح السياسية والأمن.