اختتام فعاليات النسخة الأولى من "ملتقيات الشرق" بوجدة

اختتمت، اليوم السبت بوجدة، فعاليات النسخة الأولى من تظاهرة "ملتقيات الشرق"، التي نظمتها على مدى يومين جمعية "مؤسسة عمر بن عبد العزيز" التي تضم قدماء تلاميذ هذه الثانوية التي تأسست قبل أزيد من 100 سنة.



وتم، خلال هذه التظاهرة التي تابع أطوارها باحثون شباب وطلبة مهندسون، التداول بشأن قضايا مرتبطة بالاقتصاد الرقمي والتقنيات الطبية الرقمية والتنمية المستدامة، وذلك من خلال ندوات تم فيها تقديم شهادات حية لنجاحات في مجال المقاولة.



واستفاد الشباب المشارك في هذه التظاهرة، التي نظمت بشراكة مع وكالة تنمية جهة الشرق، من ورشات عمل تم خلالها تقديم عروض من طرف خبراء ومسيرين في مجال المقاولات الناشئة من أجل تقريب الشباب من مفهوم المقاولة الناشئة وشرح وسائل وسبل نجاحها. وقال سمير بودينار، عضو "مؤسسة عمر بن العزيز"، إن هذا اللقاء يعد الأول في سلسلة لقاءات تنظم في سياق الاحتفال بمرور 100 سنة على تأسيس ثانوية عمر بن عبد العزيز (1915).



وأضاف رئيس مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه التظاهرة الأكاديمية، الموجهة للباحثين الشباب والطلبة المهندسين، تتوخى تشجيع البحث الأكاديمي المتخصص.



وقد حضر افتتاح هذه التظاهرة العديد من الشخصيات العامة والأكاديمية، من بينها وزير التربية الوطنية والتكوين المهني السيد رشيد بلمختار والمندوب السامي للمياه والغابات ومكافحة التصحر السيد عبد العظيم الحافي ورئيس المجلس العلمي المحلي لوجدة السيد مصطفى بنحمزة والوزير الفرنسي الأسبق كريستيان نوتشي والأكاديمي الفرنسي أرماند هاتشويل ورئيس مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية السيد سمير بودينار.