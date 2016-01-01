"إقليم ميدلت .. ذاكرة ثقافية خالدة" شعار الدورة الأولى للأيام الثقافية

اختتمت، أول أمس الأحد بإقليم ميدلت، فعاليات الأيام الثقافية "دورة أبي سالم العياشي"، التي نظمتها، على مدى أربعة أيام، جمعية "شبابنا" تحت شعار "إقليم ميدلت .. ذاكرة ثقافية خالدة".



وعرفت هذه الدورة، حسب بلاغ للجهة المنظمة، تنظيم معرض للفن التشكيلي أثث لوحاته مشاركون ثلاث، إلى جانب معرض للكتاب أسهم فيه مركز طارق بن زياد للدراسات والأبحاث بالرشيدية باعتباره ضيف شرف الدورة، بالإضافة إلى معرض الصور الفوتوغرافية لشباب هواة من المدينة.



وتم خلال هذه الأيام الثقافية، أيضا، تنظيم أربع محاضرات، الأولى أطرها عضو المجلس العلمي المحلي لميدلت عبد الوحيد بن الطالب في موضوع "أبو سالم العياشي .. العالم والرحالة المغربي" بسط خلالها المسار العلمي وجوانب من المكتبة العياشية بزاوية سيدي حمزة، والثانية أطرها الأستاذ الجامعي يوسف آيت لمقدم في موضوع "سيميولوجيا دلالات الوشم الأمازيغي وارتباطه بنمط المعيش اليومي للقبائل"، والثالثة أطرها محمد مهيب حيث بسط نبذة تاريخية للمنطقة وأبرز الأحداث التي عايشتها القبائل عبر السنين، أما المحاضرة الأخيرة فتطرق خلالها الأستاذ لحسن آيت لفقيه لموضوع حفريات في المجالية والهوية الثقافية قدم خلالها رؤية أنثروبولوجية للمنطقة، حيث تم تكريم المتدخلين الأربعة بالمناسبة لما يقدمونه ثقافيا للمنطقة.



كما عرفت هذه الأيام الثقافية تنظيم لقاءات وإعادة توقيع كتب كل من الصحفي عبد الصمد الإدريسي "المجموعة القصصية .. هذا ليس قدري"، ووفاء العمري علوي حول إصدارها "الثروة والتنمية في ظل الجهوية الجديدة"، ولقاءات شعرية زجلية مع كل من محمد ملكاوي وجيهان إلهام اويحي.



كما تم تنظيم عروض سينمائية لأفلام قصيرة لمخرجين شباب، وورشات تكوينية في مجالات الخط العربي أطرها الخطاط يوسف بوحامدي وخط تيفيناغ أطرها الفاعل الجمعوي عزيز كابول والتصوير الفوتوغرافي أطرها التقني المتخصص عسو العسال والحكي السينمائي أطرها المخرج السينمائي مراد خلو.



واختتمت فعاليات النسخة الأولى بأمسية فنية لشباب هواة من المدينة، كما تم تقديم شواهد تقديرية للعارضين المشاركين وكذا تتويج الفائزين في مسابقة الإبداع الثقافي في مجالي الشعر والقصة القصيرة.