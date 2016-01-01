ندوة وطنية حول التربية الإدماجية للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة يوم 16 دجنبر الجاري بالرباط

تنظم يوم 16 دجنبر الجاري بالرباط ندوة وطنية حول التربية الإدماجية للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في جهة الرباط سلا القنيطرة، يتم خلالها تقديم نتائج مشروع التربية الإدماجية بالجهة وممارساته المثلى وذلك وفق ما أعلنه المنظمون.



وتهدف هذه الندوة، المنظمة بمبادرة من "أنديكاب أنترتناسيونال"، إلى إطلاع السلطات العمومية، الوطنية والجهوية والمحلية والمجتمع المدني بالجهة، على نتائج هذا المشروع، وتحسيس المتدخلين في مجال التربية الإدماجية وتمكنيهم من تقنيات العمل في هذا المجال، وكذا اقتراح توصيات لكل المتدخلين في مجال التربية من أجل تحسين الإدماج المدرسي للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.



وأوضح بلاغ ل"أونديكاب أترناسيونال" أن هذه الندوة تهدف، أيضا، إلى تقاسم خارطة الطريق الخاصة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط سلا القنيطرة في مجال التربية الإدماجية والمرافعة من أجل مأسسة التربية الإدماجية كأفضل مقاربة لتمدرس الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.



ويهم مشروع التربية الإدماجية في جهة الرباط سلا القنيطرة ستة محاور هي بلورة ونشر رؤية مشتركة للتربية الإدماجية، وإحداث آلية منفتحة للقيادة والتدخل والتحسيس، وتعزيز القدرات، وتكييف تدبير المعطيات، والمتابعة وكذا جعل الطفل في صلب المقاربة.



وحسب البلاغ فإن عدة عراقيل تقف أمام تربية الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة منها المواقف السلبية السائدة وسط الساكنة، وقلة المعرفة، وعدم ولوج الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة لتعليم ابتدائي إدماجي ذي جودة، ونقص في السياسات التربوية الإدماجية على المستوى الوطني والمحلي.



ويتضمن برنامج هذه الندوة تقديم نموذج لتربية إدماجية متطورة في الجهة والمنجزات وآفاق مشروع التربية الإدماجية وعرض شريط حول تثمين المشروع، إضافة إلى تقديم تقرير حول تربية الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.