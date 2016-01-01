وضع الحجر الأساس لبناء المستشفى الإقليمي بطرفاية بغلاف مالي يصل الى 90 مليون درهم

تم اليوم الخميس بمدينة طرفاية وضع الحجر الأساس لانجاز المستشفى الإقليمي الذي رصد له غلاف مالي يصل الى 90 مليون درهم ممولة من طرف وزارة الصحة، وذلك في اطار الاحتفالات المخلدة لذكرى المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال المجيد.



ويضم هذا المشروع الذي اشرف عامل الإقليم السيد جمال الرايس رفقة عدد من المنتخبين والأعيان ورؤساء المصالح الخارجية وفعاليات المجتمع المدني، على وضع الحجر الأساس لانجازه، مصالح الطب العام، والجراحة العامة، ومركب جراحي، ومصلحة الولادة، ومصلحة الأطفال ، ومصلحة الإنعاش، ومصلحة المستعجلات، ومصلحة الأشعة، إضافة الى مختبر، والمصالح التقنية والإدارية.



وابرز المدير الجهوي لوزارة الصحة السيد رشدي قدار ان هذا المشروع، الذي سيتم انجازه على مساحة تقدر ب 8 ألاف متر مربع، يندرج في اطار المشاريع الكبرى للنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك محمد السادس بمناسبة تخليد الذكرى الأربعين لانطلاق المسيرة الخضراء .



وأضاف السيد قدار في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ان انجاز هذا المستشفى الذي تصل طاقته الاستيعابية الى 70 سريرا ، سيساهم في توسيع العرض الصحي على المستويين الإقليمي والجهوي، والتخفيف من معاناة تنقل المرضى نحو مستشفيات خارج الإقليم سواء بالعيون أو بمدن أخرى شمال المملكة .