إقليم أزيلال.. وحدات طبية متنقلة وحملات طبية لفائدة ساكنة المناطق الجبلية

أعدت مندوبية وزارة الصحة بأزيلال مخطط عمل يشمل تنظيم مجموعة من الوحدات الطبية المتنقلة والحملات الطبية التي تستهدف ساكنة المناطق الجبلية بالإقليم.



وذكر بلاغ لوزارة الصحة أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى التجند لمواجهة الانخفاض الشديد الذي عرفته درجات الحرارة ببعض مناطق المملكة، وخاصة بالأطلس المتوسط والأطلس الكبير، نظمت المندوبية، وبتنسيق مع السلطات المحلية، أول أمس الثلاثاء، قافلة طبية بنقطة تجمع "اسم السوق" بالجماعة القروية زاوية أحنصال والمناطق المجاورة لها بمشاركة طاقم طبي وتمريضي وإداري.



وأضاف البلاغ أن ساكنة الإقليم استفادت خلال هذه القافلة التي تندرج في إطار برنامج رعاية 2016 لمواجهة موجة البرد والظروف المناخية الصعبة التي تعرفها المناطق الجبلية والتي تحول دون وصول الساكنة إلى الخدمات الصحية، من فحوصات طبية عامة وأخرى متخصصة.



وأوضح البلاغ أن 170 شخصا استفادوا من الفحوصات الطبية في الطب العام، و 70 طفلا في طب الأطفال، و 67 مستفيدة من كشوفات سرطان الثدي، و65 مستفيدا من تلقيحات الأطفال ضمن برنامج صحة الأم والطفل.



وموازاة مع ذلك، يضيف المصدر ذاته، نظمت المندوبية حصصا تحسيسية وتوعوية تهم صحة الأم والطفل والكشف عن سرطان الثدي، بالإضافة إلى مرضى السكري، كما استفاد المرضى من توزيع عدد مهم من الأدوية بحسب وصفات الأطباء.



وأشار المصدر إلى أن هذه الحملة الطبية اختتمت بتوجيه عدة نصائح طبية من أطر القافلة إلى الساكنة حول كيفية الوقاية من موجة البرد التي تعرفها هذه المنطقة.