"الإصلاح.. مسارات ومآلات ما بعد الحراك العربي" موضوع مؤتمر دولي يومي 16 و17 دجنبر الجاري بوجدة

يعقد مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والإجتماعية بوجدة، يومي 16 و17 دجنبر الجاري، مؤتمره الدولي السنوي الخامس حول موضوع "الإصلاح: مسارات ومآلات ما بعد الحراك العربي".



وستناقش جلسات المؤتمر، بحسب بلاغ للمركز ، قضايا الإصلاح الديني والثقافي والتعليمي، والاقتصادي والاجتماعي، والسياسي والإستراتيجي، فضلا عن تنظيم ورشات فكرية موازية تهم مجالات متنوعة.



وسيعرف المؤتمر مشاركة نخبة من المفكرين وصناع القرار والباحثين المتخصصين من المغرب وتونس ومصر والخليج، فضلا عن باحثين ينتمون لعدد من الجامعات ومراكز البحث المغربية.



وستتمحور المداخلات المبرمجة خلال هذا اللقاء العلمي حول عدة مواضيع منها "دور الإصلاح العقدي في الاستنهاض الحضاري" و"جدلية التجديد والإصلاح في النسق المعرفي الإسلامي" و"إصلاح المنظومة الثقافية والتربوية" و"الثقافة وعوائق الإصلاح" و"الإصلاح الأدبي طريق من طرق الإصلاح الشامل" و"مآلات الإصلاح الثقافي وإمكاناته في فكرنا العربي الحديث ".



كما ستتمحور المداخلات حول "إصلاح المنظومة السياسية والرؤية الاستراتيجية" و"عقلنة سلوك الدولة والفاعلين السياسيين مدخل للإصلاح" و"الدين والديمقراطية في ضوء تجربة الانتقال الديمقراطي بالمملكة المغربية" و"الإصلاح في المنطقة العربية والحاجة إلى الوعي الاستراتيجي" و"مقاربة في الشروط الراهنة للإصلاح الاقتصادي بالمغرب" و"الإصلاح الاجتماعي من ناتج التنمية إلى المدخل السياسي".



وستنظم بالموازاة مع المؤتمر عدة ورشات، منها ورشة "إصلاح المنظومة القضائية" يؤطرها محمد الإدريسي العلمي المشيشي، وورشة "الإصلاح في ضوء الفكر العربي الإسلامي في القرن العشرين" يؤطرها سعيد الحسن (فلسطين) ، وورشة "الاقتصاد الإسلامي" يؤطرها عمر الكتاني وعبد الرحمن لحلو ، وورشة "الإصلاح اللغوي" يؤطرها بنسالم حميش وعبد العلي الودغيري ، فضلا عن موائد مستديرة ومحاضرات تلامس مواضيع متنوعة .