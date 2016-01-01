الإعلان بالدار البيضاء عن انضمام نيجيريا إلى الفيدرالية الأطلسية لوكالات الانباء الإفريقية

أعلن مدير الإعلام بوكالة الأنباء النيجيرية السيد لاوال دي أدو، اليوم الخميس بالدار البيضاء، عن انضمام نيجيريا إلى الفيدرالية الأطلسية لوكالات الأنباء الإفريقية.



وأوضح المسؤول النيجيري، في تصريح خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش مشاركته في أشغال الدورة الثانية للجمعية العامة للفيدرالية نيابة عن المدير العام للوكالة، أن هذه الخطوة تأتي للأهمية التي تكتسيها هذه الهيئة، وما تقدمه من خدمات جيدة في مجال التكوين لفائدة صحفيي القارة.



وأضاف أن الانضمام إلى الفيدرالية يشكل خطوة مهمة في مسار تكوين الصحفيين العاملين بوكالة الأنباء النيجيرية، وتمكينهم من الأدوات المهنية التي تتيح لهم مواكبة التحولات التي يعرفها المشهد الإعلامي الإفريقي والدولي على المستويين التقني والمهني.



وكان رئيس الفيدرالية الأطلسية لوكالات الأنباء الإفريقية، السيد خليل الهاشمي الادريسي قد أكد خلال افتتاح أشغال الدورة الثانية للجمعية العامة للفيدرالية، أن وكالات الأنباء الإفريقية مدعوة للعمل، أكثر من أي وقت مضى، على تكثيف تبادل المعلومات والمعطيات من خلال تطوير التواصل ونقل التكنولوجيا وتبادل التجارب.



وأشار السيد الهاشمي الإدريسي وهو المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن وكالات الأنباء الإفريقية مدعوة أيضا للقيام بدورها من أجل تعزيز الحوار وتفادي سوء الفهم والخلافات، والمساهمة في جعل القارة الإفريقية منطقة متميزة للتبادل والتعايش.



وقال إن "مختلف اللقاءات التي تنظمها الفدرالية الأطلسية لوكالات الأنباء اللإفريقية، تكتسي في رأينا أهمية خاصة، لكونها تمكننا من التواصل، ووضع حصيلة لأعمالنا وإقامة أرضية مهنية ملائمة، وذلك من أجل تعزيز التعاون على الصعيد الثنائي والمتعدد الأطراف وإرساء حوار بناء ودائم بين وكالاتنا".



وتجدر الإشارة إلى أن جدول أعمال الجمعية العامة تضمن بالخصوص تقديم عرضين عن استراتيجيات التكوين لوكالات الأنباء الإفريقية، ورهانات تأهيل الموارد البشرية.

