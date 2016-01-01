المعرض الجهوي للمنتجات المحلية لجهة الرباط سلا القنيطرة من 14 إلى 18 دجنبر الجاري بالعاصمة

تحتضن ساحة البريد بمدينة الرباط، من 14 إلى 18 دجنبر الجاري، فعاليات المعرض الجهوي للمنتجات الفلاحية بجهة الرباط سلا القنيطرة، في نسحته الأولى تحت شعار "الجودة ضمان للتنمية المستدامة للمنتجات المحلية".



ويندرج هذا المعرض، الذي تنظمه المديرية الجهوية للفلاحة بالرباط سلا القنيطرة، بتنسيق مع الغرفة الفلاحية بالجهة، في إطار أنشطتها الهادفة إلى تنمية القطاع الفلاحي، وإيمانا منها بالدور المهم الذي تضطلع به المنتجات المحلية في الرفع من الاقتصاد القروي التضامني.



ويشكل هذا المعرض، الذي سيعرف مشاركة 60 تنظيما مهنيا فاعلا في مجال المنتوجات المحلية، منه 42 تنظيما مهنيا يمثل جهة الرباط سلا القنيطرة و18 تنظيما مهنيا من جهات أخرى تمثل ضيوف الشرف لهذه التظاهرة، بالإضافة إلى مشاركة الفاعلين المؤسساتيين في التنمية، مناسبة للتعريف بالمنتوجات المحلية التي تزخر بها أقاليم الجهة وكذا جهات أخرى، ودعم التنظيمات المهنية الفلاحية، من أجل العمل على تثمينها وتأهيلها والبحث عن مجالات لتسويقها.



وتروم هذه التظاهرة، أيضا، تشجيع الفلاحين على التنظيم في إطار تنظيمات مهنية للدفاع عن مصالحهم وتنمية قدراتهم الذاتية، وترسيخ أسلوب التنظيم الجماعي في عمليات الإنتاج والتثمين والتسويق، بالإضافة إلى خلق فضاء للتواصل وتبادل الخبرات بين كافة المتدخلين في تنمية وتثمين هذه المنتجات الفلاحية.



ويتضمن برنامج هذه الدورة إقامة فضاء للمنتجات المحلية الخاصة بالتعاونيات الفلاحية، كما سيتخلله تنظيم يوم دراسي كفضاء للحوار ولتبادل الأفكار والخبرات والتجارب بين المهنيين والفاعلين والمؤسسات المهتمة بقطاع المنتوجات المحلية.