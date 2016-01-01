صفرو .. المصادقة على خمسة مشاريع تنموية بغلاف مالي يفوق سبعة ملايين درهم

صادقت اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بصفرو، في اجتماع لها اليوم الخميس، على خمسة مشاريع يقدر غلافها المالي ب7,042 مليون درهم.







وتندرج هذه المشاريع، التي تتوزع بين بنيات تحتية وخدمات اجتماعية أساسية وأنشطة مدرة للدخل، في إطار برنامجي محاربة الفقر بالوسط القروي ومحاربة الإقصاء الاجتماعي داخل المجال الحضري.



ويقوم المشروع الأول على تهيئة مسلك يربط بين الطريق الإقليمية رقم 5031 ودواوير آيت عقا والحوانيت والزاوية، وخصص له غلاف مالي إجمالي يصل إلى 761 ألف و600 درهما ضمنها 720 ألف درهما مساهمة من صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.



وسينجز هذا المشروع، الذي سيستفيد منه نحو 1500 من الساكنة المحلية، بشراكة أيضا مع الجماعة الحضرية لصفرو والمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل.



ويهم المشروع الموالي تأهيل حي القلعة-جنوبا، من الناحية السياحية والمعماربة والثقافية، بغلاف مالي يقدر ب4,081 مليون درهم تساهم فيه المبادرة الوطنية ب3,265 مليون درهم، علما أن المشروع سيستفيد منه حوالي 1200 شخصا.



ويتمثل المشروع الثالث، الذي صادقت اللجنة، في تهيئة جنبات واد أكاي والقنطرة الرابطة بين غديوة وساحة العواد، ورصد له ما مجموعه مليون و700 ألف درهم، وسيستفيد منه أزيد من 700 شخصا.



وسيتم تجسيد هذا المشروع بشراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (مليون و360 ألف درهم)، والجماعة الحضرية لصفرو (340 ألف درهم).



ووافقت اللجنة، في اجتماعها الذي ترأسه عامل إقليم صفرو عبد الحق الحمداوي، على مشروعين آخرين يدخلان في إطار الأنشطة المدرة للدخل، وسيستفيد منهما 14 شخصا تابعين لجمعيات محلية.



وأبرز السيد الحمداوي، بالمناسبة، فلسفة وروح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وأهمية المشاريع المصادق عليها، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة بطابعها المتنوع بين الاجتماعي والاقتصادي ستساعد على تحسين شروط حياة الساكنة وتلبية جزء من احتياجاتها.



يذكر أن ما مجموعه 516 مشروعا تم إنجازها بإقليم صفرو من سنة 2005 إلى سنة 2015 في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث كلفت غلافا ماليا بلغ 262 مليون و77 ألف درهم.