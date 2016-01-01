إقليم تاوريرت .. أزيد من 230 شخصا استفادوا من قافلة طبية متعددة الاختصاصات بدبدو

استفاد 235 شخصا من قافلة طبية متعددة الاختصاصات، نظمتها جمعية (أوندي سبور- رياضة وتنمية) نهاية الاسبوع الماضي، بدبدو (إقليم تاوريرت) .



وبحسب بلاغ للجمعية، فإن هذه القافلة الطبية التي نظمت بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة، أطرها أطباء أخصائيون في الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل، والأنف والأذن و الحنجرة، والغدد، والعيون، والترويض، والجراحة التقويمية والتجميلية وجراحة الحروق، والأسنان .



وأضاف المصدر أنه تم في إطار هذه القافلة، توزيع أدوية ومعدات تقويم العظام مجانا، وتنظيم ورشة حول الوقاية والعناية بالأسنان مع توزيع أطقم الأسنان، فضلا عن التحسيس بأهمية ممارسة الرياضة وتأطير الرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة بجهة الشرق.



وتم تنظيم القافلة بشراكة مع المديرية الجهوية لوزارة الصحة، وجامعة محمد الأول بوجدة، والمديرية الجهوية لوزارة الشبيبة والرياضة، وجمعية الأمل للمعاقين بدبدو ،وجمعية رؤية .