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إقليم الخميسات : حوالي 15 ألف امرأة استفدن من الحملة الوطنية للتحسيس والكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 36 دقيقة مضت
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استفادت حوالي 15 ألف امرأة من إقليم الخميسات من الحملة الوطنية للتحسيس والكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم، التي تنظمها وزارة الصحة ومؤسسة للاسلمى للوقاية وعلاج السرطان من 22 نونبر إلى غاية 11 دجنبر الجاري.

و تستهدف هذه الحملة على مستوى جهة الرباط، سلا، القنيطرة ، إجراء 126 ألف كشف لفائدة نساء الجهة .

وقد استفاد من هذه الحملة على مستوى إقليم الخميسات، التي جندت لها أطر طبية وشبه طبية، ساهمت في تقديم التوعية والتحسيس بأهمية العلاج والكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم، نساء من مدينتي الخميسات وتيفلت والجماعات القروية عين الجوهرة بسيدي بوخلخال والمعازيز وسيدي علال البحراوي و والماس والرماني .

وتوفر الحملة الوطنية للتحسيس والكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم ، مجانية الكشف الإشعاعي للثدي لدى النساء اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 45 و 69 سنة، والكشف عن سرطان الثدي لدى النساء من 30 إلى 49 سنة والكشف عن سرطان عنق الرحم، بعد إجراء الفحص السريري بالمراكز الصحية الحضرية والقروية وتوجيه الحالات المشكوك فيها إلى قسم الراديو والأشعة بالمركز الاستشفائي الإقليمي بالخميسات لإجراء الفحوصات اللازمة.

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