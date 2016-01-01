الروابط بين المغرب ومدغشقر قوية جدا منذ نفي جلالة المغفور له محمد الخامس (رئيس مدغشقر)

أكد رئيس مدغشقر هيري راجاوناريمامبيانينا أن العلاقات بين بلاده والمغرب قوية جدا منذ نفي جلالة المغفور له محمد الخامس.



وقال رئيس الدولة الملغاشية في مقابلة نشرت في العدد الأخير من أسبوعية جون أفريك " علاقاتنا قوية جدا منذ نفي محمد الخامس، في خمسينيات القرن الماضي، وعلى أساس هذه العلاقات القوية نرغب في بناء مستقبل مشترك قائم على المصالح الاقتصادية المشتركة".



وأضاف أن الشراكة المتميزة بين المغرب ومدغشقر تندرج في إطار منطق جنوب - جنوب الذي يقدم كل الفرص المميزة ، ويشجع على دينامية التنمية.



وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد قام ، في 19 نونبر بزيارة رسمية إلى مدغشقر ، إذ أكد الرئيس الملغاشي أن هذه الزيارة تحمل "رمزية قوية ."



وقال رئيس الحكومة الملغاشية للصحافة عقب حفل التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون الثنائي ، إن الأمر يتعلق " بالزيارة الأولى من نوعها لجلالة الملك إلى مدغشقر، والتي تحمل رمزية قوية " .



كما قال إن هذه الزيارة تعزز علاقات الصداقة القائمة بين البلدين والشعبين، معربا عن شكره لجلالة الملك.



وقد وقع المغرب ومدغشقر خلال هذه الزيارة الرسمية، على 22 اتفاقية للتعاون الثنائي .



وتندرج هذه الاتفاقيات التي تهم العديد من المجالات والقطاعات المختلفة، في إطار توجيهات جلالة الملك الرامية إلى تعزيز التعاون جنوب جنوب وتعزيز الشراكة بين أرباب العمل في البلدين، وتدعيم الإطار القانوني الذي ينظم علاقات التعاون الثنائي.