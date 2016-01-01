المغرب- نيجيريا، علاقة إستراتيجية ستعود بالنفع على البلدين والمنطقة والقارة الإفريقية برمتها (مستشار الرئيس النيجيري)

أكد مستشار الرئيس النيجيري السيد أبو بكر رفاعي، أن جمهورية نيجيريا الفدرالية والمملكة المغربية تجمعهما علاقة إستراتيجية ستعود بالنفع على كلا البلدين والمنطقة والقارة الإفريقية برمتها.



وأوضح السيد أبو بكر رفاعي، في تصريح للصحافة عقب جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، والتي خصصت لمشروع خط أنابيب الغاز الذي سيربط بين نيجيريا والمغرب، أن هذه العلاقة التي تندرج في سياق التعاون جنوب- جنوب، عرفت دينامية جديدة بعد اللقاء الذي جمع بين جلالة الملك وفخامة الرئيس محمدو بوهاري، وذلك على هامش انعقاد مؤتمر (كوب 22) بمراكش.



وأضاف مستشار الرئيس النيجيري أن اللقاء الذي جمع قائدي البلدين على هامش مؤتمر (كوب 22) مكن من إنعاش العلاقات القائمة بين نيجيريا والمغرب، والتي تعود إلى عدة سنوات، مسجلا أن هذه العلاقات تعززت بشكل أكبر بعد الزيارة "الناجحة للغاية" التي قام بها جلالة الملك لجمهورية نيجيريا الفدرالية.



يذكر أن مشروع خط أنابيب الغاز، ذي الحمولة الإستراتيجية، الذي يمكن أن يرتبط بالسوق الأوربية، من شأنه التشجيع على انبثاق منطقة شمال- غرب إفريقية مندمجة، فضلا عن تمكين المنطقة من تحقيق الاستقلالية الطاقية وتسريع وتيرة إنجاز مشاريع الكهربة لفائدة الساكنة وتطوير أنشطة اقتصادية وصناعية هامة.