عمالة المضيق الفنيدق..رصد 127 مليون درهم لتهيئة منطقة بليونش القروية
تم رصد 127 مليون درهم لتهيئة منطقة بليونش القروية الواقعة بالنفوذ الترابي لعمالة المضيق الفنيدق ،وذلك بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
ويهم هذا المشروع تهيئة كورنيش جماعة بليونش بقيمة 14 مليون وتهيئة الطرق ب45 مليون درهم وتوفير الانارة العمومية ب13 مليون درهم وتهيئة مسلك ترفيهي وسياحي بقيمة 6 مليون درهم .
وتساهم في انجاز هذه المشاريع كل من وزارة الداخلية ب70 مليون درهم واللجنة المحلية للتنمية البشرية ب6ر2 مليون درهم ووزارة السكنى وسياسة المدينة ب25 مليون درهم ووكالة تنمية اقاليم الشمال ب10 مليون درهم والمندوبية السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر ب4ر1 مليون درهم والجماعة الترابية لبليونش بمليون درهم .
كما سيتم في إطار برنامج تهيئة منطقة بليونش القروية ،الذي أعطى انطلاقته عامل اقليم المضيق الفنيدق السيد حسن بويا مؤخرا ،تهيئة الطرق بدوار الليمونة وبناء وتجهيز مدرسة جماعاتية وبناء وتجهيز مركز صحي وانجاز مشاريع سوسيو ثقافية ،منها مكتبة القرب وحديقة عمومية وملعب للقرب ونادي نسوي ودار للشباب،وذلك بغلاف مالي يقدر ب17 مليون درهم.
ويساهم في الميزانية المرصودة لهذه المشاريع كل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب5 ملايين درهم ووزارة السكنى ب5 مليون درهم ووزارة الصحة ب3 مليون درهم والاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ب4 مليون درهم .
وتهدف هذه المشاريع ،حسب بلاغ لعمالة اقليم المضيق الفنيدق الى تحسين جاذبية المناطق القروية وجودة حياة السكان والرفع من مستوى استفادة ساكنة جماعة بليونش من الخدمات الاساسية والاجتماعية ،وتعزيز مؤشرات التنمية البشرية بهذا الحيز الترابي.
كما تهدف هذه المشاريع الى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد القروي وتنويع الانشطة المدرة للدخل وتوفير فرص العمل ،وضمان ظروف الاستدامة البيئية وتثمين الموروث الثقافي والطبيعي المحلي.
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