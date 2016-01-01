عودة المغرب إلى كنف الاتحاد الافريقي ستمكن بلدان القارة من الاستفادة من خبرة المملكة (دبلوماسية سنغالية)

اعتبرت سفيرة السنغال بالبرازيل، السيدة فاطوماتا بينيتو راصول كورييا، أن عودة المغرب إلى كنف الاتحاد الإفريقي ستمكن البلدان الإفريقية من الاستفادة من الخبرة التي راكمتها المملكة في مختلف المجالات.



وقالت الديبلوماسية السنغالية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مشاركتها، اليوم الثلاثاء، في اجتماع للجنة المشتركة بشأن التغيرات المناخية، انعقد بمجلس الشيوخ البرازيلي، إن "المغرب بإمكانه أن يقدم مساهمة هامة داخل الاتحاد الإفريقي بالنظر للعلاقات الخاصة للتعاون المتعدد الأطراف التي يقيمها مع العديد من البلدان الإفريقية في مجالات تشمل البنية التحتية والاتصالات والقطاع البنكي".



وتابعت بالقول إن "إفريقيا بحاجة إلى الخبرة المغربية في العديد من المجالات سواء ما يتعلق بقطاع الفلاحة أو غيرها من القضايا المرتبطة بالسلام والأمن على سبيل المثال"، مبرزة دعم السنغال لمبادرة المغرب للعودة إلى الاتحاد الإفريقي.



وحسب الديبلوماسية السنغالية فإن "المغرب والسنغال بلدان شقيقان تربطهما علاقات عريقة ضاربة في القدم وبكل سرور نرحب بالمغرب في الاتحاد الافريقي"، مشيرة إلى أن هذه المنظمة القارية تشكل "الأسرة الطبيعية للمغرب".



وأبرزت السيدة كورييا أن عودة المغرب إلى التكتل الإفريقي ستسمح للمملكة بأن تكون في "أفضل موقع للدفاع عن أفكارها ومصالحها"، مشددة في هذا السياق على أن "أفضل مبادرة هي العودة الى كنف الاتحاد الإفريقي".