(الاسكوا) تعقد بمراكش اجتماعا حول "قواعد المنشأ في التجارة العالمية: تقنيات وتطبيقات للمنطقة العربية"

تعقد لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، التي تتخذ من بيروت مقرا لها، يومي 22 و23 دجنبر الجاري بمراكش اجتماعا حول "قواعد المنشأ في التجارة العالمية: تقنيات وتطبيقات للمنطقة العربية".



وذكر بيان للجنة الأممية وزع على الصحافة، أن هذا الاجتماع يروم مناقشة القضايا المطروحة ﻓﻲ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻗﻭﺍﻋﺩ المنشأ المحددة ﻓﻲ اﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ التجارة الإقليمية، ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ إطار الاتحاد الجمركي العربي ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ المنشأ المنقحة لبلدان ﻤﻨﻁﻘﺔ البحر ﺍﻷﺒﻴﺽ المتوسط الرامية الى تحسين قدرات المسؤولين الحكوميين ﻓﻲ البلدان الأعضاء.



وأضاف المصدر أن الاجتماع يروم بالتالي مراجعة قواعد المنشأ ﻭﻏﻴﺭ المبررة المقيدة حاليا واستبدالها ﺒﺄﺨﺭﻯ من شأنها ﺩﻋﻡ التجارة البينية العربية، فضلا عن مزيد من تطوير ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺎﺕ العربية ﻓﻲ ﺴﻼﺴل القيمة ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ.



وأكدت الاسكوا أن الاجتماع ، الذي سيشارك فيه ممثلون عن وزارات التجارة في البلدان العربية وخبراء من الاسكوا ومركز التجارة الدولية ومنظمة الجمارك العربية، سيبحث عبر جلسات محاور منها "تأثير قواعد المنشأ على قطاع األعمال في الدول العربية" و "تصنيف قواعد المنشأ" و"تطور قواعد المنشأ لدول الاتحاد الأوروبي" و" قواعد المنشأ في اتفاقيات التجارة الحرة المتداخلة: دراسة حالة المنطقة العربية (من إنجاز الاسكوا)" و"قواعد المنشأ العربية من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الى اتفاقية الاتحاد الجمركي العربي"

