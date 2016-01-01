التوقيع على اتفاقية شراكة بين بورصة الدار البيضاء و غرفة التجارة والصناعة الإسبانية حول تمويل المقاولات

تم ،اليوم الخميس بالدار البيضاء، التوقيع على اتفاقية شراكة بين بورصة الدار البيضاء و غرفة التجارة والصناعة والخدمات والملاحة الإسبانية بالدار البيضاء، تهم تمويل المقاولات و تسهيل الولوج الى المعلومات الاقتصادية والمالية.



وتتضمن الاتفاقية، التي وقعها المدير العام لبورصة الدار البيضاء السيد كريم حجي، والسيد خوان غارسيا رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات والملاحة الإسبانية، القيام بمبادرات تشجع تطوير المقاولات المنخرطة في غرفة التجارة الإسبانية، فضلا عن إحداث مناصب شغل عبر تمويل سوق الرساميل.



كما سيتم بموجب هذه الاتفاقية القيام بمجموعة من المبادرات الرامية إلى تحسين ولوج المستثمرين إلى سوق الشغل، حيث سيتم القيام بمجموعة من الإجراءات من قبيل إحداث لجنة مشتركة وتركيب شاشات لبث المعلومات المتعلقة بالبورصة بمقرات غرفة التجارة والصناعة والخدمات والملاحة الإسبانية.



وتشمل الاتفاقية أيضا تكوين أعضاء المقاولات العضو بغرفة التجارة والصناعة والخدمات والملاحة الإسبانية حول المفاهيم الأساسية للبورصة، وتعيين الجانبين للجنة متابعة هذه الإجراءات.



وفي هذا السياق، عبر المدير العام لبورصة الدار البيضاء السيد كريم حجي، في كلمة، بالمناسبة، أن الجانبين سيعملان على وضع برنامج عمل ناجع يشجع تطوير المقاولات خاصة في مجال التمويل.



و أبرز السيد حجي أهمية هذه الاتفاقية التي تهم برنامج "إليت" الذي تقوم بموجبه بورصة الدار البيضاء بمصاحبة المقاولات العضو بغرفة التجارة والصناعة الإسبانية بالمغرب نحو سوق الرساميل، وتوفير التكوين .



من جانبه، أوضح السيد خوان غارسيا مونيوس رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات والملاحة الإسبانية بالدار البيضاء أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين المغرب وإسبانيا التي أصبحت تعرف مؤخرا تطورا ملحوظا.



كما عبر عن ارتياحه لهذه الشراكة التي من شأنها أن تساهم في مصاحبة مجموع المقاولات المنخرطة بالغرفة في عملية تطورها واستفادتها من فرص التمويل، مؤكدا على ضرورة توفير كل الشروط من أجل تأمين أفضل استفادة ممكنة من هذه الاتفاقية، و"متابعة مختلف الأعمال التي نعتزم القيام بها لفائدة النسيج الاقتصادي المغربي".



يذكر أن غرفة التجارة والصناعة والخدمات والملاحة الإسبانية بالدار البيضاء تساهم إلى جانب التمثيليات الاقتصادية والتجارية بسفارة إسبانيا بالمغرب في تشجيع المبادلات ما بين المغرب وإسبانيا.



ويطمح البلدان الذين تجمعهما مصالح مشتركة إلى تطوير علاقاتهما الاقتصادية الجيدة التي تجعل من إسبانيا في مقدمة الشركاء الاقتصاديين والتجاريين بالمغرب.



وتطرح هذه العلاقات الجيدة التي تجمع البلدين تحديات كبرى على غرفة التجارة الإسبانية التي يتعين عليها أن تؤكد دورها كشريك للمقاولات الصغرى والمتوسطة بضفتي المتوسط.



وتجدر الإشارة إلى أن بورصة الدار البيضاء يعود تأسيسها للعام 1929 وتتوفر على مجلس إدارة وخاضعة لوصاية وزارة الاقتصاد والمالية، وتمثل البورصة التي تعد أحد أوجه التقدم الاقتصادي للمغرب من بين أهم الأقطاب المالية بإفريقيا حيث بلغ رأسمال البورصة في متم نونبر الماضي 6ر536 مليار درهم.



وطورت البورصة من قاعدة التداول الخاصة بها وباتت تعتمد في تداولاتها على الإنترنت من خلال الموقع الخاص للبورصة بحيث لم يعد لزاما على المتداولين التواجد في قاعة البورصة لإجراء عمليات البيع والشراء للأسهم والسندات.



وقد أدت جودة الخدمات التي تقدمها بورصة الدار البيضاء إلى توافقه مع أفضل المعايير الدولية ، مع حصولها مجددا على شهادة إيزو 9001- صيغة 2008 لجودة خدماتها. كما تم التصديق على بورصة الدار البيضاء بشهادو إيزو 27001 الخاصة بتأمين أنظمتها المعلوماتية، وهو التميز الذي جعل منها أول بورصة في إفريقيا ومن بين الأوائل في العالم الحاصلة على إشهاد لنظام إدارة سلامة المعلومات.