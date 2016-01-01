مكناس تحتفي بمرور مائة سنة على تأسيس المدينة الجديدة "حمرية"

أعطت العاصمة الإسماعيلية، أمس الخميس، الانطلاقة الرسمية للاحتفالات المخلدة للذكرى المئوية لتأسيس المدينة الجديدة (حمرية) بتنظيم العديد من التظاهرات والأنشطة التي تستهدف إبراز وتثمين غنى وتنوع مكونات هذه المدينة والتمازج الذي حققته ما بين الموروث الحضاري والتاريخي وروح العصرنة.



وتميز حفل انطلاق هذه التظاهرات، التي تنظمها الجمعية الإسماعيلية الكبرى تحت شعار "مكناس.. مدينة التعايش والتسامح"، بعرض شريط وثائقي تحت عنوان "مكناس الذاكرة الخصبة"، يؤرخ لمختلف التحولات التي عاشتها المدينة الجديدة (حمرية)، وكذا تنوع وغنى الموروث المادي واللامادي الذي تختزنه.



كما تم خلال هذا الحفل، الذي حضره السادة إدريس مرون وزير التعمير وإعداد التراب الوطني وسعيد زنيبر والي جهة فاس مكناس عامل فاس وعبد الغني الصبار عامل مدينة مكناس، تقديم مقطوعات موسيقية أبدعها أعضاء فرقة "زخاريف" برئاسة الموسيقار والمايسترو نبيل بنعبد الجليل.



وتروم هذه التظاهرة الثقافية والفنية الكبرى، التي تخلد للذكرى المئوية لتأسيس المدينة الجديدة والتي تستمر إلى غاية 18 دجنبر الجاري، تثمين التراث المادي واللامادي للمدينة الجديدة منذ التأسيس إلى الآن، مع إبراز التراث المغربي الأصيل في عهد الحماية ودوره في التعايش والتسامح وتكوين النخب الجديدة.



كما يسعى هذا الحدث، الذي ينظم بشراكة وتعاون مع عدة شركاء من القطاعين العام والخاص، إلى الحفاظ على المظاهر الحضارية والتاريخية التي تميز هذه المدينة والتعريف بدورها داخل النسيج العمراني، وذلك من أجل إبراز روح التمازج ما بين الحضارة المغربية العريقة وروح العصرنة والثقافة الأوربية ومدى انصهارهما في أشكال متعددة تبلورت في عدة مجالات، منها الثقافية والعمرانية والرياضية والفنية.



وقال السيد عبد الحق السرغيني نائب رئيس الجمعية الإسماعيلية الكبرى إن هذه التظاهرة الفنية والثقافية التي تتضمن عدة أنشطة وتظاهرات ولقاءات، تستهدف، بالأساس، التعريف بالأدوار التي لعبتها المدينة خلال المائة سنة الماضية خاصة خلال الفترة الاستعمارية مع إبراز مؤهلاتها وإمكانياتها في مجالات الثقافة والسياحة والتاريخ.



وأضاف السيد السرغيني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الاحتفالات ستشكل مناسبة لإقلاع اقتصادي واجتماعي للمدينة بمشاركة كل الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين والمستثمرين بتوجيه من السلطات العمومية وبانخراط تام من طرف المنتخبين وأبناء المدينة وكل الشركاء.



ويتضمن برنامج هذه الاحتفالات تنظيم مجموعة من المعارض التي ستقدم للجمهور والزوار العديد من الصور التي تؤرخ لمسار وتحولات المدينة الجديدة، وكذا عرض صور بعض سلاطين المغرب خاصة المولى إسماعيل وجلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما، بالإضافة إلى صور صاحب الجلالة الملك محمد السادس.



كما سيتم بنفس المناسبة عرض مجموعة من الحلي والمجوهرات والأزياء (القرن 19) وكذا بعض الأسلحة وبعض الصور الخاصة بمعرض مكناس والتي يعود تاريخ التقاطها إلى سنة 1930 ، بالإضافة إلى بعض الأعمال الفنية واللوحات التشكيلية.



وموازاة مع هذه التظاهرات والأنشطة سيتم تنظيم ندوات فكرية يؤطرها باحثون ومؤرخون وأكاديميون منها ندوة حول موضوع " تأسيس المدينة الجديدة.. البداية والامتداد" وثانية تبحث موضوع "الإشعاع الثقافي والفني والرياضي للمدينة الجديدة حمرية "وثالثة تناقش قضية "التسامح والتعايش بالمدينة الجديدة حمرية"، بالإضافة إلى عرض أشرطة وثائقية تؤرخ لذاكرة المدينة الجديدة لفائدة تلاميذ المؤسسات التعليمية، وكذا لفائدة ساكنة المدينة والزوار.