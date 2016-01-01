تنظيم حملة طبية لفائدة المهاجرين بمدينة الصويرة

نظمت اليوم السبت بمدينة الصويرة، حملة طبية لفائدة حوالي 30 مهاجرا، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين( 18 دجنبر) والدورة الثانية للأسبوع الوطني للمهاجرين بالمغرب( 14- 20 دجنبر الجاري).



وأشار السيد محمد لمغاري منسق مشروع " الاندماج السوسيو اقتصادي للمهاجرين" التابع لجمعية الصانعات التقليديات بالصويرة التي نظمت هذه المبادرة بشراكة مع جمعية الصويرة موكادور، الى أن هذه الحملة الطبية تروم تعزيز حق المهاجرين في الصحة.



وأضاف أن هذه الحملة شملت الاستشارات الطبية مع التوجيه والتكفل بالحالات المرضية الصعبة وتوزيع الأدوية بالمجان، موضحا أن المستفيدين من هذه العملية ذات الطابع الانساني، من بينهم أطفال رضع ونساء حوامل، ينحدرون من بلدان إفريقية ومن سوريا.



ومن جهته، ثمن رئيس ودادية السينغاليين بالصويرة السيد مانغو منغوم، هذه المبادرة التضامنية، التي من شأنها تقوية معنوية المهاجرين والتي تتزامن مع انطلاق المرحلة الثانية لعملية تسوية الوضعية غير القانونية للمهاجرين بالمغرب، معربا عن امتنانه لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يبرهن دوما عن اهتمام جلالته بتعزيز علاقات المملكة مع افريقيا.



وخلص إلى القول أن المهاجرين على العموم والسينغاليين على الخصوص يعتبرون أنفسهم في بلدهم الثاني المغرب، ويعيشون في تناغم مع إخوتهم من الشعب المغربي، المضياف والذي يتحلى بخلق الكرم تجاه المهاجرين.



تجدر الإشارة الى أن مجموعة من الأنشطة ذات الطابع الثقافي والفني، نظمت اليوم السبت بالصويرة، وذلك بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمهاجرين، بالاضافة الى تنظيم ندوة بالمركز الثقافي دار الصويري حول موضوع" آليات الادماج الاقتصادي والسوسيو-ثقافي للمهاجرين في المجتمع المحلي".



كما تنظم جمعية الصويرة موكادور، أيضا، بشراكة مع جمعية الصانعات التقليديات بالصويرة، سهرة فنية تحت شعار " الفن والثقافة في خدمة إدماج المهاجرين".