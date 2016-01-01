توظيف مالي لمبلغ 1,6 مليار درهم من فائض الخزينة (مديرية الخزينة والمالية الخارجية)

أطلقت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الاثنين، عملية توظيف مالي لفائض الخزينة، همت مبلغا إجماليا قدره 1,6 مليار درهم.



وأوضحت المديرية، في بلاغ نشرته على الموقع الالكتروني للوزارة، أن الأمر يتعلق بعملية توظيف مع إعادة الشراء لمدة يوم واحد، بسعر فائدة متوسط نسبته 2,99 في المائة.