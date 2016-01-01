توظيف مالي لمبلغ 1,6 مليار درهم من فائض الخزينة (مديرية الخزينة والمالية الخارجية)
أطلقت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الاثنين، عملية توظيف مالي لفائض الخزينة، همت مبلغا إجماليا قدره 1,6 مليار درهم.
وأوضحت المديرية، في بلاغ نشرته على الموقع الالكتروني للوزارة، أن الأمر يتعلق بعملية توظيف مع إعادة الشراء لمدة يوم واحد، بسعر فائدة متوسط نسبته 2,99 في المائة.
شاشة أخبارنا
فضيحة تهز الجزائر .. شاب يعذب فتاة و يغتصبها ويوثق جريمته بالفيديو
أظهر مقطع فيديو متداول على صفحات التواصل الاجتماعي في الجزائر، عملية ضرب فتاة وتعذيبها وتجريدها من ملابسها تمهيدًا لاغتصابها من قبل عشيقها، بينما كانت فتاةٌ ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟