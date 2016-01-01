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مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 39 دقيقة مضت
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في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، من الساعة السادسة صباحا من يوم أمس الاثنين إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الثلاثاء : 

- الرباط : 34 ملمتر



- القنيطرة : 25 ملمتر 

- سيدي سليمان : 18 ملمتر 

- إفران : 15 ملمتر 

- فاس والدار البيضاء-أنفا : 14 ملمتر 

- وجدة : 11 ملمتر 

- مكناس وتازة : 8 ملمترات 

- النواصر : 6 ملمترات 

- العرائش ومراكش : 4 ملمترات 

- خريبكة والصويرة : 3 ملمترات 

- طانطان : ملمتران 

- الناضور وشفشاون : ملمتر واحد 

- طنجة : أقل من ملمتر واحد 

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