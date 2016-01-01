مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، من الساعة السادسة صباحا من يوم أمس الاثنين إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الثلاثاء :



- الرباط : 34 ملمتر







- القنيطرة : 25 ملمتر



- سيدي سليمان : 18 ملمتر



- إفران : 15 ملمتر



- فاس والدار البيضاء-أنفا : 14 ملمتر



- وجدة : 11 ملمتر



- مكناس وتازة : 8 ملمترات



- النواصر : 6 ملمترات



- العرائش ومراكش : 4 ملمترات



- خريبكة والصويرة : 3 ملمترات



- طانطان : ملمتران



- الناضور وشفشاون : ملمتر واحد



- طنجة : أقل من ملمتر واحد