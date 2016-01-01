متحف "إيف سان لوران" المزمع إنجازه بمراكش سيمكن من إبراز جانب كبير من ثقافة المغرب (السيدبيير بيرجي)

أكد رئيس مؤسسة "حديقة ماجوريل"، السيد بيير بيرجي، أن متحف "إيف سان لوران" الذي سيرى النور بمدينة مراكش، سيمكن من إبراز جانب كبير من ثقافة المغرب.



وقال السيد بيرجي، في تصريح للصحافة عقب الاستقبال الذي خصه به صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الخميس بالقصر الملكي بمراكش، "إن هذا المتحف، المزمع إنجازه عما قريب، سيشكل أكثر من مجرد متحف إيف سان لوران. حيث سيكون بمثابة مركز ثقافي كفيل بتسليط الضوء على جانب مهم من ثقافة المغرب".



واستطرد قائلا "غمرتني الفرحة خلال هذا الاستقبال وأنا أستمع لجلالة الملك يتكلم عن الثقافة بشكل عام والثقافة المغربية على وجه الخصوص، والتعرف على الاهتمام البالغ الذي يوليه جلالته للنهوض بهذا المجال".



وبهذه المناسبة، عبر السيد بيرجي عن "بالغ فخره" بالتوشيح الذي خصه به جلالة الملك، قائلا، في هذا الصدد، "إنه يوم مشهود، أنا أحس بكوني مغربيا".





