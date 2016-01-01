توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد 25 دجنبر

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الأحد، أن يبقى الطقس باردا بكل من المرتفعات والهضاب العليا، مع تكون صقيع أو جليد عند الليل والصباح .



كما سيلاحظ مرور سحب كثيفة شيئا ما بالأقاليم الجنوبية، حيث الفرصة مهيأة لنزول بعض القطرات المطرية المحتملة محليا. عدا ذلك، ستكون الأجواء مستقرة وسماء صحوة بباقي المناطق.



وستهب الرياح قوية نوعا ما إلى قوية من القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية وبمنطقة طنجة، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالمنطقة الشرقية، وشرقية بالسفوح الجنوبية الشرقية، ومتقلبة الاتجاه بباقي الأرجاء الأخرى.



كما ستعرف الأقاليم الجنوبية هبوب زوابع رملية محلية.



وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 6 و 2 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 2 و 7 درجات بالريف، السايس، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والغرب، وداخل الشاوية وسهول تادلة والحوز والرحامنة، وما بين 6 و 11 درجة بالساحل المتوسطي، والسواحل الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي، وسوس، إضافة إلى شمال شرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 11 و 16 درجة بأقصى جنوب البلاد. أما درجات الحرارة العليا، فستشهد انخفاضا ضئيلا شمال البلاد، وارتفاعا بالوسط والجنوب. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وهائجا إلى قوي الهيجان بالبوغاز وما بين طنجة وطرفاية وهائجا بباقي السواحل الجنوبية.