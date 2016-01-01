وجدة .. توقيف قاصرين يشتبه في تورطهما في ارتكاب عملية سرقة هاتف محمول بالخطف (بلاغ)
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن وجدة، زوال اليوم الأربعاء، من توقيف قاصرين، يبلغان من العمر 17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في ارتكاب عملية سرقة بالخطف لجهاز هاتف محمول.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن شريط فيديو منشور على شبكة الانترنت كان قد أظهر خمسة يافعين يعبرون أحد الأزقة بمدينة وجدة، قبل أن يعمد أحدهم إلى سرقة جهاز هاتف محمول في ملكية صاحب سيارة كانت مستوقفة بجانب الشارع، ثم لاذوا بالفرار بعد ارتكاب هذا الفعل الإجرامي. وسجل البلاغ أن التحريات الأمنية أوضحت أن الأمر يتعلق بسرقة بالخطف وقعت زوال يوم الخميس المنصرم، بزنقة الدار البيضاء بمدينة وجدة، مبينا أن الأبحاث المنجزة أسفرت عن تشخيص هويات المشتبه فيهم الذين ظهروا في الشريط، وتوقيف اثنين منهم بعدما تعرف عليهما الضحية.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه تمت إحالة المشتبه فيهما الموقوفين على فرقة الأحداث بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، لإخضاعهما لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لا تزال الأبحاث والتحريات متواصلة لضيط باقي المشتبه فيهم.
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