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المغرب يمكنه "أن يقدم الكثير" لجزر القمر و للاتحاد الإفريقي (وزير قمري)

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع ساعة واحدة مضت
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قال وزير الدولة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والإدارات العمومية وحقوق الإنسان القمري، السيد فهمي سعيد ابراهيم، اليوم الأربعاء، إن المغرب يمكنه أن "يقدم الكثير" لجزر القمر وللاتحاد الإفريقي.

وأضاف السيد سعيد ابراهيم في تصريح للصحافة عقب مباحثات أجراها مع وزير الداخلية السيد محمد حصاد، "لدينا قناعة بأن المغرب يمكنه تقديم الكثير لجزر القمر، وأيضا للاتحاد الإفريقي".

وتابع المسؤول القمري "إننا نتظر بفارغ الصبر أن يستعيد هذا البلد مقعده بالاتحاد الإفريقي، لأن التعاون بين بلداننا في حاجة ماسة إلى الكفاءات والخبرة والتجربة المغربية"، معربا عن تضامن بلاده التام مع المغرب في جهوده الرامية إلى العودة إلى أسرته المؤسساتية الإفريقية.

وأضاف في أعقاب هذا اللقاء الذي جرى بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، السيد الشرقي الضريس "إننا نتطلع أن يقوم المغرب بالدور المنوط به، لأن المملكة بإمكانها أن تقدم لنا الشيء الكثير على الصعيد القاري".

وأبرز الوزير القمري أن "جلالة الملك محمد السادس كان محقا تماما عندما أكد بأن التعاون بين الدول الإفريقية يجب أن يحظى بالأولوية"، لافتا إلى ضرورة إحراز تقدم وفق هذه الرؤية.

وأشار أيضا إلى أن الحكومة القمرية "تقف دوما إلى جانب المغرب في دفاعه الشرعي عن وحدته الترابية"، مضيفا أن "التاريخ يؤكد أكثر من أي وقت مضى أن الصحراء المغربية "مغربية".

وأضاف أنه "في إطار هذا النضال العادل، لا يمكننا سوى الوقوف إلى جانب المغرب، حتى تستطيع المملكة ممارسة سيادتها بشكل تام على هذا الجزء من أراضيها الشرعية بدون عراقيل".

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